दिवाळीची शॉपिंग बजेटमध्ये! सोलापुरातील नवीपेठसह 'ही' ठिकाण आहेत परफेस्ट

Monika Shinde

दिवाळीची लगबग ही प्रत्येकांच्या घरी सुरु झाली आहे.

सोलापूरकर

सोलापूरकर सणासाठी जोरदार तरी करत असून, बाजारपेठांमध्ये दागिने, नवीन कपडे आणि आकर्षक सजावटीच्या वस्तूंची पाहायला मिळत आहे.

बजेटमध्ये शॉपिंग

तुम्हाला ही बजेटमध्ये शॉपिंग करायची असेल, तर नवीपेठसह या ठिकाणांनाही भेट देऊ शकता.

नवीपेठ

सोलापुरात नवीपेठ ही खरेदीसाठी बेस्ट ठिकाण आहे. इथे तुम्हाला सर्व गोष्टी सहज मिळतात.Ashok Chowk

अशोक चौक

अशोक चौक हे सोलापुरातील सर्वोत्तम बाजारपेठांपैकी एक आहे. येथे लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी फॅशनेबल कपडे तेही कमी बजेटमध्ये सहज मिळतात.

टिळक चौक

सोलापुरातील टिळक चौक हे दिवाळी खरेदीसाठी खास ठिकाण आहे. येथे आकाशकंदील, सजावटीच्या वस्तू आणि चविष्ट फराळाचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत

मधला मारुती चौक

सोलापूरमधील सराफ मार्केट या चौकात आहे. येथे पूजेचे वस्तू आणि आणि फुलांचे हार आणि इतर वस्तू स्वस्त दरात वस्तू मिळत असल्याने प्रसिद्ध आहे.

सात रस्ता

सोलापूरमधील मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून ओळखला जाणारा सात रस्ता हा तोरणे आणि सजावटीच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी परवडणारा पर्याय आहे

