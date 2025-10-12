भारतातच नाही तर 'या' ७ देशांतही उत्साहात साजरी केली जाते दिवाळी

Yashwant Kshirsagar
दिवाळी हा हिंदूंचा सर्वात महत्त्वाचा सण मानला जातो अगदी उत्साहात हा सण साजरा केला जातो.
दिवाळीचा सण केवळ भारतातच नाही तर जगभरातील इतर देशांमध्येही मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. चला या देशांबद्दल जाणून घेऊया.
जपानमध्ये दिवाळी एका अनोख्या पद्धतीने साजरी केली जाते. लोक नाचणे, गाणे, बोटिंग करणे आणि त्यांच्या बागेत झाडांवर कंदील आणि कागदी पडदे लटकवण्याचा आनंद घेतात.
शेजारच्या श्रीलंकेत दिवाळीनिमित्त घरांना दिवे दान केले जातात आणि लोक एकमेकांना आलिंगन देतात. रामायणाशी संबंधित असल्यामुळे श्रीलंकेत दिवाळीला विशेष महत्त्व आहे.
थायलंडमध्ये दिवाळीला क्रिओंध म्हणून ओळखले जाते. येथे केळीच्या पानांपासून दिवे बनवले जातात आणि रात्री पेटवले जातात. धूप देखील पेटवला जातो.
मलेशियामध्ये दिवाळीचा सण हरी दिवाळी म्हणून साजरा केला जातो. सकाळी उठल्यानंतर लोक पाणी आणि तेलाने स्नान करतात आणि पारंपारिक पूजा करतात. अनेक ठिकाणी मेळे देखील भरतात.
सीतेची जन्मभूमी आणि हिंदू बहुल देश असल्याने नेपाळमध्ये दिवाळी सणाला विशेष महत्त्व आहे. येथे दिवाळी तिहार म्हणून साजरी केली जाते.
या देशांव्यतिरिक्त अनेक देशांमध्ये सध्या हिंदू लोकसंख्या मोठी आहे तिथे श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने दिवाळी साजरी करतात.
इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि पाकिस्तान सारख्या मुस्लिम बहुल देशांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू लोकांकडूनही दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
