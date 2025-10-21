चकली बिघडण्याची चिंता सोडा! खुसखुशीत चकली बनवण्यासाठी 'या' टिप्स फॉलो करा

सकाळ डिजिटल टीम
तुमची ही चकली बनवतांना बिघडते का? मग खुसखुशीत चकली बनवण्यासाठी या टिप्स फॉलो करा
चकलीसाठी नेहमी तांदूळ आणि वेगवेगळ्या डाळी (उदा. हरभरा डाळ, उडीद डाळ, मूग डाळ) यांची योग्य प्रमाणात भाजणी (मिश्र पीठ) वापरा. ही भाजणी चांगली भाजलेली आणि बारीक दळलेली असावी.
चकली खुसखुशीत होण्यासाठी पिठात गरम केलेले तूप किंवा बटर (मोहन) योग्य प्रमाणात वापरावे. १ किलो पिठासाठी साधारण १०० ते १५० ग्रॅम मोहन पुरेसे असते. मोहन जास्त झाल्यास चकली तळताना तुटते.
चकलीचे पीठ नेहमी कडकडीत गरम पाणी वापरून मळावे. यामुळे चकलीला छान जाळी येते आणि ती खुसखुशीत होते. साधे पाणी वापरू नका.
पिठात मीठ, तिखट, तीळ, जिरे/धने पूड यांसारखे मसाले व्यवस्थित मिसळले जावेत. तीळ आणि जिरे पावडर यांचे प्रमाण थोडे जास्त ठेवा, यामुळे चव खमंग होते.
पीठ घट्ट मळावे. ते खूप सैल नसावे, अन्यथा चकली पाडताना तुटेल. मळलेले पीठ दाबून, एकजीव करून, गुळगुळीत गोळा तयार करा.
चकलीचे पीठ मळल्यावर लगेचच चकली पाडण्यासाठी वापरू नका. मळलेला गोळा थोडावेळ (सुमारे १५-२० मिनिटे) झाकून ठेवा. तसेच, चकली पाडतानाही उरलेले पीठ सुकू नये म्हणून ओलसर कपड्याने झाकून ठेवा.
चकली मंद ते मध्यम आचेवर, दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत तळा. एकावेळी कढईत जास्त चकल्या टाकू नका. चकली तेलात टाकल्यावर लगेच उलटू नका, ती थोडी घट्ट झाल्यावरच उलटा.
चकली पूर्णपणे थंड झाल्यावरच हवा बंद डब्यात साठवा. गरम चकली डब्यात ठेवल्यास ती लगेच मऊ पडते आणि तिचा कुरकुरीतपणा कमी होतो.
