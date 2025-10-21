गुजरात, सोलापूर आणि नागपूरची अळूवडी ऐवढी खास कशी काय?

Monika Shinde
अळूवडी सगळीकडे खाल्ली जाते, पण तिचा स्वाद, मसाले आणि पद्धती वेगवेगळ्या असतात. गुजरात, सोलापूर आणि नागपूरची अळूवडी खास कशी असते, जाणून घ्या
गुजरातमध्ये अळूवडीसाठी बेसन, गूळ, चिंच, आणि लाल तिखट वापरतात. तळत नाहीत, वाफवून जिरे-मोहरीची फोडणी देतात. सोबत गोडसर चिंच-गुळाची चटणी
गुजरातमध्ये अळूवडीबरोबर कधी कधी कच्च्या पपईच्या वाफवलेल्या चकत्या देतात. त्यात जिरे, मोहरी, हळद असते. कांदाभज्यांसोबत ही पपई अप्रतिम लागते.
सोलापुरात एकाच मोठ्या अळूच्या पानावर सारण लावून वडी तयार केली जाते. बेसन आणि कूट वापरून वाफवलेली ही वडी काट्याने कापून खाल्ली जाते.
नागपूरमध्ये अळूवडीत गरम मसाला आणि ओलं खोबरं वापरतात. तिच्यासोबत दिली जाणारी खोबऱ्याची तिखट चटणी तिचा स्वाद दुप्पट करते
पूर्वी कोकणात रवा, गूळ आणि काकडीच्या कीसापासून 'धोणस' नावाचा गोड पदार्थ बनवला जायचा. केकसारखा दिसणारा हा पारंपरिक पदार्थ खूप प्रिय होता.
गुजराती ढोकळा आणि धोणस यांची तुलना होते, पण ढोकळा पूर्णपणे तिखट आणि बेसनावर आधारित. तरीही दोघांमध्ये पारंपरिक जुळूपणा आहे.
अळूवडी ही फक्त एक डिश नाही, ती आहे प्रादेशिक चवांचा संगम! प्रत्येक भागाची खासियत जपणारी ही वडी, तुमच्या ताटात आज आहे का?