दिवाळीतल्या कोणत्या मिठाईमुळे वाढते रक्तातील साखर?

Aarti Badade
दिवाळीत गुलाबजाम आणि जिलेबीसारख्या साखरेच्या पाकातील मिठाईचे जास्त सेवन केल्यास रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते.
diabetes
Sakal
या मिठाईंमध्ये साखरेचा पाक आणि तळण्यासाठी वापरलेले तेल किंवा तूप असल्याने त्यांचे जास्त सेवन आरोग्यासाठी नुकसानकारक ठरू शकते.
Gulab Jamun
sakal
मोतीचूर लाडू, काजू कतली आणि साखरयुक्त शंकरपाळी यांसारखे गोड पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास रक्तातील साखरेचे नियंत्रण बिघडू शकते.
Kaju Katli history
Sakal
मिठाई खायची असल्यास तिचे प्रमाण मर्यादित ठेवा आणि संतुलित जेवणासोबत खा; यामुळे रक्तातील साखरेतील वाढ नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
diabetes
Sakal
एकाच वेळी अनेक गोड पदार्थ खाण्याऐवजी छोटा तुकडा निवडा आणि दिवसभरातील एकूण साखरेचे सेवन मर्यादित ठेवा.
PCOS and diabetes
Sakal
खजूर किंवा अंजीर वापरून तयार केलेले घरगुती गोड पदार्थ निवडू शकता; मात्र नैसर्गिक गोड पदार्थांमध्येही साखर असते, त्यामुळे प्रमाण महत्त्वाचे आहे.
sweet
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी मिठाईचे सेवन डॉक्टरांनी किंवा आहारतज्ज्ञांनी दिलेल्या आहारयोजनेनुसार करावे आणि रक्तातील साखरेची नियमित तपासणी करावी.
diabetes
Sakal
sakal