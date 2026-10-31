दिवाळीतल्या कोणत्या मिठाईमुळे वाढते रक्तातील साखर?

Aarti Badade

रक्तातील साखर

दिवाळीत गुलाबजाम आणि जिलेबीसारख्या साखरेच्या पाकातील मिठाईचे जास्त सेवन केल्यास रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते.

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Sakal

गुलाबजाम आणि जिलेबी

या मिठाईंमध्ये साखरेचा पाक आणि तळण्यासाठी वापरलेले तेल किंवा तूप असल्याने त्यांचे जास्त सेवन आरोग्यासाठी नुकसानकारक ठरू शकते.

Gulab Jamun

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लाडू आणि काजू कतली

मोतीचूर लाडू, काजू कतली आणि साखरयुक्त शंकरपाळी यांसारखे गोड पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास रक्तातील साखरेचे नियंत्रण बिघडू शकते.

Kaju Katli history

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Sakal

रिकाम्या पोटी मिठाई खाणे टाळा

मिठाई खायची असल्यास तिचे प्रमाण मर्यादित ठेवा आणि संतुलित जेवणासोबत खा; यामुळे रक्तातील साखरेतील वाढ नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

diabetes

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Sakal

मिठाई खाताना प्रमाणावर नियंत्रण ठेवा

एकाच वेळी अनेक गोड पदार्थ खाण्याऐवजी छोटा तुकडा निवडा आणि दिवसभरातील एकूण साखरेचे सेवन मर्यादित ठेवा.

PCOS and diabetes 

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Sakal

गोड पदार्थांसाठी पर्याय निवडा

खजूर किंवा अंजीर वापरून तयार केलेले घरगुती गोड पदार्थ निवडू शकता; मात्र नैसर्गिक गोड पदार्थांमध्येही साखर असते, त्यामुळे प्रमाण महत्त्वाचे आहे.

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मधुमेह असल्यास विशेष काळजी घ्या

मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी मिठाईचे सेवन डॉक्टरांनी किंवा आहारतज्ज्ञांनी दिलेल्या आहारयोजनेनुसार करावे आणि रक्तातील साखरेची नियमित तपासणी करावी.

diabetes

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Sakal

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