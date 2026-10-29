दिवाळीत फराळ तळताना करू नका या चुका! योग्य तेल निवडण्यासाठी लक्षात ठेवा ५ गोष्टी

Anushka Tapshalkar
सणासुदीला पुरी, भजी आणि फराळाचे पदार्थ तळताना तेलाचा स्मोक पॉइंट, त्यातील फॅट्सचा प्रकार आणि तेलाची गुणवत्ता लक्षात घ्या.
Best Cooking Oil Tips for Diwali Faral
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तांदळाच्या कोंड्यापासून तयार होणारं तेल म्हणजे राइस ब्रॅन ऑइलमध्ये असंतृप्त फॅट्स असतात. त्याचा स्मोक पॉइंट तुलनेने जास्त असल्यामुळे योग्य तापमानावर पदार्थ तळण्यासाठी हा एक पर्याय ठरू शकतो.
Rice Bran Oil
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रिफाइंड ऑलिव्ह ऑइलमध्ये मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स असतात आणि त्याचा स्मोक पॉइंट तुलनेने जास्त असतो. त्यामुळे डीप फ्रायिंगसाठी तेलाचा हा प्रकार निवडता येतो.
Olive Oil
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कुसुमाच्या बियांपासून तयार होणाऱ्या तेलातील फॅट्सचे प्रमाण त्याच्या प्रकारानुसार बदलते. तळण्यासाठी हे तेल निवडताना पॅकिंगवरील माहिती आणि वापराच्या सूचना तपासा.
Safflower Oil
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भारतीय स्वयंपाकघरात लोकप्रिय असलेलं शेंगदाणा तेल पुरी, भजी आणि इतर तळलेल्या पदार्थांसाठी वापरता येतं. मात्र, शेंगदाण्याची अॅलर्जी असणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी.
Groundnut Oil
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तुपामुळे पदार्थांना खास चव आणि सुगंध मिळतो. मात्र, त्यामध्ये सॅच्युरेटेड फॅट्सचं प्रमाण अधिक असतं. त्यामुळे तूप म्हणजे तेलापेक्षा नेहमीच आरोग्यदायी पर्याय, असं समजू नका.
Desi Ghee
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तेल पुन्हा पुन्हा गरम केल्याने त्यात हानिकारक घटक तयार होऊ शकतात. त्यामुळे शक्यतो तेलाचा पुनर्वापर टाळा आणि तेलातून धूर निघेपर्यंत ते गरम करू नका.
Avoid Reuse of Oil
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पुरी किंवा भजी तळल्यानंतर ती शोषक कागदावर ठेवा. यामुळे पदार्थाच्या पृष्ठभागावरील अतिरिक्त तेल कमी होण्यास मदत होते.
Drain Excess Oil
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स्मोक पॉइंट जास्त असलेलं तेल वापरलं तरी तळलेले पदार्थ पूर्णपणे आरोग्यदायी होत नाहीत. त्यामुळे सणासुदीला आवडीचे पदार्थ खा; पण त्यांचं प्रमाण मर्यादित ठेवा आणि संतुलित आहाराला प्राधान्य द्या.
Moderate Use of Oil
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Copper Utensils Cleaning Tips
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