अनारशाच्या पिठात कोणते फळ घालतात?

Aarti Badade
दिवाळीच्या फराळातील कुरकुरीत आणि गोड अनारसे बनवताना काही जण पिठात पिकलेले केळे घालतात. मात्र, पारंपरिक अनारशांच्या कृतीत केळ्याचा वापर अनिवार्य नसतो.
Fruit Added to Anarsa Dough
Sakal
पारंपरिक अनारसे तयार करण्यासाठी तांदूळ, गूळ किंवा पिठीसाखर, खसखस किंवा पांढरे तीळ आणि तूप किंवा तेल यांचा वापर केला जातो.
Fruit Added to Anarsa Dough
Sakal
अनारसे बनवण्यासाठी तांदूळ साधारण तीन ते पाच दिवस भिजत ठेवले जातात. त्यानंतर ते वाळवून त्याचे बारीक पीठ तयार केले जाते.
Fruit Added to Anarsa Dough
Sakal
अनारशाच्या पिठात गूळ किंवा पिठीसाखर मिसळली जाते. यामुळे अनारशांना गोड चव मिळते.
Fruit Added to Anarsa Dough
Sakal
अनारशाचे पीठ खूप कोरडे झाल्यास काही जण त्यात अगदी थोडे पिकलेले केळे कुस्करून घालतात. मात्र, यामुळे पिठाचा पोत आणि चव बदलू शकते.
Fruit Added to Anarsa Dough
Sakal
अनारसे थापताना खसखस किंवा पांढरे तीळ वापरले जातात. यामुळे अनारशांच्या बाहेरील भागाला वेगळी चव आणि आकर्षक रूप मिळते.
Fruit Added to Anarsa Dough
Sakal
तयार अनारसे तूप किंवा तेलात तळले जातात. योग्य प्रमाणात साहित्य वापरून आणि पीठ व्यवस्थित मळून अनारसे तयार केल्यास त्यांना छान चव आणि पोत मिळतो.
Fruit Added to Anarsa Dough
diya