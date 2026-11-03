दिवाळीत मातीच्याच पणत्या का लावतात?

Aarti Badade

मातीच्याच पणत्या का लावतात?

दिवाळीत मातीच्या पणत्या लावण्यामागे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पारंपरिक महत्त्व दडलेले आहे.

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प्रभू श्रीरामांच्या स्वागताची परंपरा

प्रभू श्रीराम वनवासातून अयोध्येत परतले, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी नागरिकांनी मातीच्या पणत्या लावल्या होत्या, अशी आख्यायिका आहे.

Diwali diyas

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अंधारावर प्रकाशाचा विजय

पणतीचा प्रकाश अंधार दूर करण्यासोबतच वाईटावर चांगल्याचा आणि अज्ञानावर ज्ञानाचा विजय दर्शवतो.

Diwali diyas

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ग्रहदोष दूर होण्याची धार्मिक मान्यता

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मातीचा संबंध मंगळाशी आणि मोहरीच्या तेलाचा संबंध शनीशी जोडला जातो, त्यामुळे पणती लावणे शुभ मानले जाते.

Diwali diyas

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सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक

मातीची पणती पंचतत्त्वांशी संबंधित मानली जाते आणि ती घरातील नकारात्मकता दूर करून सकारात्मक वातावरण निर्माण करते, अशी श्रद्धा आहे.

Diwali diyas

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लक्ष्मीच्या आगमनाची श्रद्धा

दिवाळीत घरातील अंधार दूर करून सर्वत्र पणत्या लावल्याने लक्ष्मीची कृपा प्राप्त होते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

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कुंभारांच्या व्यवसायाला मिळतो आधार

मातीच्या पणत्या खरेदी केल्याने कुंभारांना रोजगार आणि उत्पन्न मिळते, तसेच त्यांची दिवाळी आनंदात साजरी होण्यास मदत होते.

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पणतीच्या प्रकाशाने निर्माण होते प्रसन्न वातावरण

इलेक्ट्रॉनिक दिव्यांच्या तुलनेत मातीच्या पणतीचा मंद प्रकाश घरात शांत, प्रसन्न आणि मंगलमय वातावरण निर्माण करतो, अशी भावना आहे.

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मातीच्या पणत्यांचे वास्तुशास्त्रातील महत्त्व

वास्तुशास्त्रानुसार, घरात मातीच्या वस्तू ठेवणे शुभ मानले जाते आणि त्यामुळे सकारात्मकता वाढते, अशी श्रद्धा आहे.

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Sakal

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