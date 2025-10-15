सुरक्षित दिवाळी, आनंदी दिवाळी: फटाक्यांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी 'हे' सोपे नियम पाळा!

सकाळ डिजिटल टीम
दिवाळीत फटाके फोडतांना कोणत्या गोष्टींची काळजी घेणे अवश्यक आहे जाणून घ्या.
फटाके नेहमी मोकळ्या आणि खुल्या जागेत (उदा. मैदान) फोडा.
ज्वलनशील पदार्थ (उदा. गवत, लाकूड, कचरा) किंवा घरांपासून सुरक्षित अंतरावर फटाके फोडा.
फटाके फोडताना सुती आणि फिटिंगचे कपडे घाला.
नायलॉन, पॉलिस्टर किंवा इतर कृत्रिम (Synthetic) कपडे पूर्णपणे टाळा, कारण ते त्वरीत आग पकडतात.
फटाके फोडण्याच्या जागेजवळ पाण्याची मोठी बादली आणि प्रथमोपचार पेटी (First Aid Box) लगेच उपलब्ध ठेवा.
लहान मुलांना कधीही एकट्याने फटाके फोडू देऊ नका. त्यांच्यासोबत नेहमी प्रौढ व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.
फटाके पेटवण्यासाठी लांब उदबत्ती (Long Incense Stick) किंवा लांब स्टिक लायटरचा वापर करा.
पेटवताना तुमचा चेहरा आणि शरीराचा वरचा भाग फटाक्यांपासून दूर ठेवा.
फटाका एकदा पेटवल्यावर आणि तो न फुटल्यास, त्याला पुन्हा हात लावण्याचा किंवा पुन्हा पेटवण्याचा प्रयत्न करू नका.
सुरक्षिततेसाठी त्यावर पाणी टाका आणि काही वेळाने त्याची विल्हेवाट लावा.
फटाके हातात धरून फोडू नका (उदा. लवंगी, सुतळी बॉम्ब).
फटाक्यांची माहिती घेण्यासाठी किंवा ते कसे फुटतात हे पाहण्यासाठी त्यांच्या जवळ वाकून पाहू नका.
फटाके फोडून झाल्यावर त्यांची राख किंवा अर्धवट जळालेले भाग पाण्याने भिजवा.
संपूर्णपणे विझल्यानंतरच त्यांची कचऱ्यात विल्हेवाट लावा.
अर्धवट जळालेले फटाके कचऱ्याच्या डब्यात टाकू नका, कारण यामुळे आग लागण्याची शक्यता असते.
