लाडू ते बर्फी: डेसर्ट सजवण्याच्या सोप्या आणि रॉयल टिप्स

Anushka Tapshalkar
बेसन लाडूवर किसलेले चॉकलेट, पिस्ता आणि केशर भुरभुरून आकर्षक सर्व्हिंग करा.
Besan Ladoo
रव्याचे लाडू प्लेटच्या केंद्रभागी ठेवून आजूबाजूला अंजिराचे तुकडे आणि चिरलेला खजूर लावा.
Rawa Ladoo
बुंदीचे लाडू प्लेटच्या मध्यभागी ठेवून त्याच्या बाजूला चांदीच्या गोळ्यांनी सजवा.
Boondi Ladoo
मोतिचुराचे लाडू ताटात ठेवून त्याच्या शेजारी केशर जलेबी आणि संत्र्याच्या फोडी ठेवा.
Motichur Ladoo
ताटलीत सीताफळ रबडी घालून त्यावर अंजीर बर्फी ठेवावी आणि वर पिवळ्या किसमिसने सजावट करावी.
Anjeer Barfi & Sitafal Rabdi
आइस्क्रीमच्या बाऊलमध्ये पिस्ता बर्फी ठेवून त्यावर आंब्याच्या आइस्क्रीमचा स्कूप ठेवा आणि पिस्त्याच्या कापांनी सजवा.
Pista Barfi & Mango Ice Cream Combo
पिस्ता चोको रोलसह केशर पेढा देऊन उत्कृष्ट डेझर्ट प्लेट तयार करा.
Kesahr Pedha & Pista Choco Role Combo
काजूकतलीला गोलाकार रचून त्याच्या मध्यभागी सुकामेवा ठेवा आणि आकर्षक सजावट करा.
Kaju Katli
Diwali Sweets
