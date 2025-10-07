दिवाळीची मिठाई हेल्दी बनवा! वापरा साखरेला पर्यायी 'हे' गोड पदार्थ

Anushka Tapshalkar

दिवाळी

दिवाळी हा हिंदू धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि सर्वांचा आवडता सण आहे. हा सण फराळ आणि गोडधोडाशिवाय अपूर्ण वाटतो. परंतु, आपण हे गोड पदार्थ आरोग्यदायी पद्धतीनेही तयार करू शकतो.

Diwali 

गूळ

गूळ हा एक नैसर्गिक गोडवा देणारा पर्याय आहे. लाडू, गुझिया, मोदक किंवा चक्कीत साखरेच्या ऐवजी गुळाचा वापर केल्यास शरीराला फायदेशीर पोषक घटक मिळतात, जसे की लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम. गुळ हळूहळू वितळवून वापरणे योग्य आहे.

Jaggery

मध

मध हा एक नैसर्गिक गोडवा देणारा पदार्थ आहे ज्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. हलवा, शक्करपारे किंवा फळांसोबत मध मिसळून वापरा, परंतु गरम करताना त्यातील पोषक घटक नष्ट होणार नाहीत याची काळजी घ्या.

Honey

नारळाची साखर

नारळाच्या फुलांच्या रसापासून तयार केलेली नारळ साखर गोड चव देते आणि रक्तातील साखर हळूहळू वाढवते. लाडू, बर्फी, खीर किंवा हलव्यात वापरता येऊ शकते. यात पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि झिंक यांसारखी खनिजे असतात.

Coconut Sugar

खजूर पेस्ट

भिजवलेली खजूर पेस्ट लाडू, केक, बर्फी किंवा हलव्यात वापरली जाऊ शकते. यात नैसर्गिक फायबर, लोह आणि व्हिटामिन बी6 मिळते, आणि हे मुलांसाठी सुरक्षित पर्याय आहे.

Date Paste

फळांची प्युरी

केला, पपीता, सफरचंद किंवा आंब्यापासून बनवलेली फळांची प्युरी केक, मफिन किंवा हलव्यात गोडी आणि स्वाद वाढवते. तसेच, पोषक तत्वांची मात्रा वाढवते.

Fruit Puree

स्टीविया

कॅलोरी-फ्री नैसर्गिक स्वीटनर स्टीविया मधुमेह असलेल्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त आहे. केक, मफिन किंवा ठंडाईमध्ये याचा वापर करता येतो. मात्र, वापरताना प्रमाणाचे भान ठेवणे आवश्यक आहे, कारण हे अत्यंत गोड असते.

Stevia (Natural Sugar)

नैसर्गिक गोडीचा वापर फायदेशीर

या सर्व पर्यायांचा वापर केल्यास दिवाळीच्या मिठाईत गोडी येते आणि आरोग्यही चांगले राहते. साखरेच्या ऐवजी नैसर्गिक पर्याय वापरल्याने शरीराला अधिक फायदे मिळतात.

Benefits of Natural Sugar

