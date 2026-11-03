दिवाळीत ट्रॅव्हल्सवाले जास्तीत जास्त किती भाडे घेऊ शकतात? जाणून घ्या नियम

Vinod Dengale
दिवाळीत आता मुंबई-पुणेसह इतर शहरांमध्ये शिक्षण किंवा नोकरीच्या निमित्ताने स्थायिक झालेले लोक गावाकडे जातील.
Diwali Travels Ticket Price Rule
eSakal
मात्र ऐन दिवाळीत खाजगी ट्रॅव्हल्सवाले तिप्पट-चौपट भाडे आकारतात. अशावेळी आपणही तेवढे पैसे देतो किंवा जाणे टाळतो.
Diwali Travels Ticket Price Rule
eSakal
पण तुम्हाला माहिती आहे का की नियमानुसार खाजगी ट्रॅव्हल्सवाले जास्तीत जास्त किती भाडे घेऊ शकतात.
Diwali Travels Ticket Price Rule
eSakal
नियमानुसार ट्रॅव्हल्सवाले राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी टिकीटाच्या दरपेक्षा जास्तीत जास्त 50% अधिक किंवा दीडपट भाडे घेऊ शकतात.
Diwali Travels Ticket Price Rule
esakal
याचाच अर्थ समजा पुणे ते नागपूर एसटी टिकीटाचे भाडे 1,000 रुपये असेल तर ट्रॅव्हल्सवाले जास्तीत जास्त 1,500 रुपये भाडे घेऊ शकतात.
Diwali Travels Ticket Price Rule
eSakal
यापेक्षा जास्त भाडे घेतलं जात असेल तर तुम्ही RTO कडे त्यासंबंधी तक्रार करू शकता.
Diwali Travels Ticket Price Rule
eSakal
पुण्यात असा प्रकार होत असेल तर 8275330101 या व्हॉट्सॲप नंबरवर आपले नाव, मोबाइल क्रमांक आणि तिकिटाचा फोटो पाठवा.
Diwali Travels Ticket Price Rule
eSakal
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