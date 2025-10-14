दिवाळी फराळ! कडक कुरकुरीत शेव बनवण्याची सोपी रेसिपी!

Aarti Badade

शेव भारताचा आवडता नाश्ता

कुरकुरीत शेव हा मसालेदार आणि कुरकुरीत नाश्ता दिवसाच्या कोणत्याही वेळी खाण्यासाठी आणि दिवाळी फराळासाठी आवश्यक आहे.

Besan Sev Recipe

दिवाळी फराळाची शान

महाराष्ट्रात दिवाळी फराळाचा शेव हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आज आपण बेसनापासून बनवलेल्या कुरकुरीत शेवची (Crispy Sev) सोपी रेसिपी पाहूया!

लागणारे साहित्य

२ कप बेसन,¾ कप गरम तेल (मोहन),½ कप + पाणी,१ टीस्पून हळद, १ टीस्पून मीठ,१ टीस्पून ओवा (किसलेले बियाणे),½ टीस्पून हिंग,खोल तळण्यासाठी तेल

शेव साचा

शेव बनवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोऱ्या (शेव साचा). पितळी सोऱ्या पिढ्यानपिढ्या टिकतो आणि चकल्या व मुरुकु बनवण्यासाठीही उपयोगी आहे.

कणिक मळण्याची पद्धत

एका भांड्यात बेसन, मीठ, हळद, हिंग आणि ओवा पावडर एकत्र करा. त्यात गरम तेल (मोहन) घालून मिक्स करा. हळूहळू पाणी घालून मऊ कणिक मळून घ्या. (पीठ जास्त घट्ट नसावे.)

शेव तळण्याची क्रिया

कढईत तेल गरम करून, शेव साच्याला पाण्याने आतून ओले करा.साच्यात कणिक भरा आणि वरचा भाग स्क्रू करा.साचा गरम तेलावर धरून हँडल फिरवा. शेव गोल नमुन्यात पडू द्या, जेणेकरून ते चिकटणार नाहीत.

कुरकुरीतपणाची टीप

शेव सोनेरी रंग येईपर्यंत मध्यम आचेवर तळा. तळलेले शेव कागदाच्या रेषेच्या प्लेटमध्ये काढून थंड होऊ द्या. हवाबंद डब्यात ठेवण्यापूर्वी हाताने कुस्करून घ्या. कुरकुरीत शेव तयार आहे!

