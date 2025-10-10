दिवाळी फराळ! भाजणीची चकली बनवण्याची परफेक्ट रेसिपी

Aarti Badade

खुसखुशीत चकलीचा 'भाजणी' मंत्र

सण-उत्सवात हवी असलेली खुसखुशीत चकली बनवण्यासाठी प्रथम डाळी आणि तांदूळ भाजून भाजणी तयार करणे आवश्यक आहे. पाक न करता बनणारी ही चकली झटपट होते.

भाजणीसाठी साहित्य (Ingredients)

भाजणीसाठी लागणारे साहित्य (अंदाजित १ किलोसाठी) तांदूळ ५०० ग्रॅम, हरभरा डाळ २५० ग्रॅम, उडीद डाळ १२५ ग्रॅम, मूग डाळ १०० ग्रॅम, पोहे ५० ग्रॅम, डाळे ५० ग्रॅम, अख्खे धणे २५ ग्रॅम, जिरे १५ ग्रॅम.

चकलीसाठी लागणारे इतर घटक

तयार भाजणी २ वाट्या, पाणी १ ते १.५ वाटी (गरजेनुसार), तेल ३-४ चमचे (मोहनसाठी), लाल तिखट १ चमचा (आवडीनुसार), हळद १/४ चमचा, तिळ १ चमचा, मीठ चवीनुसार, हिंग चिमूटभर.

भाजणी बनवण्याची कृती

सर्व डाळी, तांदूळ, धणे, जिरे, पोहे आणि डाळे स्वच्छ धुवून निथळून घ्या. सर्व घटक स्वतंत्रपणे मंद आचेवर खरपूस भाजून घ्यावेत आणि ते बारीक दळून भाजणी तयार करावी.

चकलीचे पीठ कसे मळावे?

भाजणीत तिखट, हळद, तीळ, हिंग, मीठ आणि गरम तेल (मोहनसाठी) घालून चांगले चोळा. यामुळे चकलीला खुसखुशीतपणा येतो. नंतर थोडे थोडे गरम पाणी घालून घट्टसर कणिक मळून घ्या.

चकली पाडणे आणि तळणे

तयार कणकेचा गोळा चकलीच्या साच्यात भरा. एका ताटात गोल चकल्या पाडून घ्या. मध्यम आचेवर तेल चांगले गरम झाल्यावर चकल्या सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

चकली न बिघडण्यासाठी टीप

चकली तळण्यासाठी तेल चांगले गरम असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, भाजणीतील डाळी आणि तांदूळ व्यवस्थित भाजले गेल्याशिवाय चकलीला चांगली चव येत नाही.

