दिवाळीच्या फराळात पांढरे तीळ कोणत्या पदार्थांत वापरतात?

Aarti Badade

दिवाळीच्या फराळात पांढरे तीळ

दिवाळीच्या फराळाला खास चव आणि खुसखुशीतपणा देण्यासाठी अनारसे, चकली आणि काही तिखट पदार्थांमध्ये पांढरे तीळ वापरले जातात.

Sesame seeds

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Sakal

अनारशावर लावतात पांढरे तीळ

तांदूळ आणि गुळापासून तयार केलेल्या अनारशावर पांढरे तीळ लावले जातात. त्यामुळे अनारशाला छान पोत आणि खमंग चव मिळते.

Sesame seeds

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Sakal

चकलीची चव वाढवतात तीळ

चकलीचे पीठ मळताना त्यात पांढरे तीळ घातले जातात. तळल्यानंतर चकलीला तिळांचा खमंग स्वाद येतो.

Sesame seeds

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Sakal

तिखट शंकरपाळ्यांमध्येही वापर

तिखट किंवा खाऱ्या शंकरपाळ्यांच्या पिठात पांढरे तीळ घालता येतात. त्यामुळे या पदार्थांची चव आणखी रुचकर होते.

Sesame seeds

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Sakal

कडबोळीला मिळतो खमंग स्वाद

कडबोळीच्या पिठात पांढरे तीळ मिसळल्यास त्याला छान खमंग चव येते. हा पदार्थ दिवाळीच्या फराळात आवडीने खाल्ला जातो.

Kadboli Recipe

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Sakal

करंजीच्या सारणात तीळ

काही घरांमध्ये करंजीच्या खोबऱ्याच्या सारणात भाजलेले पांढरे तीळ घातले जातात. त्यामुळे सारणाची चव अधिक खास होते.

sesame seeds benefits

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esakal

फराळाची चव वाढवण्याची सोपी युक्ती

पांढरे तीळ योग्य प्रमाणात वापरल्यास फराळातील पदार्थांना खमंग चव आणि वेगळा पोत मिळतो. त्यामुळे दिवाळीच्या पारंपरिक पदार्थांमध्ये तिळांचा वापर केला जातो.

Diwali Faral Garnishing Ideas

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sakal

चिंपांझी काय खातात?

chimpanzee

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Sakal

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