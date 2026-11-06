दिवाळीच्या फराळात कोणते तिखट पदार्थ बनतात?

Aarti Badade
दिवाळीच्या फराळात गोड पदार्थांसोबत चकली, चिवडा, तिखट शेव आणि खाऱ्या शंकरपाळ्यांसारखे कुरकुरीत पदार्थही आवडीने बनवले जातात.
Diwali Faral
sakal
तांदूळ आणि विविध डाळींच्या भाजणीपासून तयार होणाऱ्या चकलीमध्ये लाल तिखट, ओवा आणि तीळ घातले जातात. त्यामुळे चकलीला खमंग चव आणि कुरकुरीतपणा मिळतो.
Diwali Faral
sakal
पातळ पोहे, शेंगदाणे, काजू, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची वापरून चिवडा तयार केला जातो. चवीनुसार त्यात तिखट आणि चिवडा मसाला घालता येतो.
Diwali Faral poha chivda
Sakal
मुरमुरे, शेंगदाणे, लसूण, कढीपत्ता आणि मसाल्यांचा वापर करून झणझणीत भडंग चिवडा बनवता येतो. चहासोबत खाण्यासाठी हा एक लोकप्रिय फराळाचा पदार्थ आहे.
Diwali Faral
sakal
बेसन, ओवा, हळद आणि लाल तिखट वापरून कुरकुरीत शेव बनवली जाते. त्यात लसूण घातल्यास शेवेला अधिक खमंग आणि झणझणीत चव येते.
Diwali Faral
sakal
मैदा किंवा गव्हाचे पीठ, मीठ, ओवा, जिरे आणि तिखट वापरून खाऱ्या शंकरपाळ्या तयार करता येतात. छोट्या आकारात कापून तळल्यावर त्या कुरकुरीत होतात.
Khare Shankarpali
Sakal
चकली, चिवडा, शेव आणि खाऱ्या शंकरपाळ्यांसारखे पदार्थ घरच्या घरी तयार करून दिवाळीच्या फराळात विविधता आणता येते. तिखटाचे प्रमाण आपल्या आवडीनुसार कमी-जास्त करा.
Diwali Faral Hacks
Sakal
Rice Flour Chakli
esakal