झटपट बनवा तांदळाच्या पिठाची कुरकुरीत चकली!

Aarti Badade
दिवाळीच्या फराळासाठी कमी वेळात तयार होणारी तांदळाच्या पिठाची चकली घरच्या घरी सहज बनवता येते.
Rice Flour Chakli
esakal
चार कप तांदळाचे पीठ, एक कप बेसन किंवा भाजलेल्या डाळीचे पीठ, तीळ, ओवा, जिरे, लाल तिखट, हळद, हिंग, मीठ आणि तेल घ्या.
Rice Flour Chakli
esakal
एका परातीत तांदळाचे पीठ आणि बेसन एकत्र करून त्यात तीळ, ओवा, जिरे, तिखट, हळद, हिंग आणि मीठ घाला.
Rice Flour Chakli
esakal
तीन ते चार चमचे तेल कडक गरम करून पिठात घाला आणि चमच्याने सर्व साहित्य व्यवस्थित एकत्र करा.
Rice Flour Chakli
esakal
पाणी उकळवून त्यात थोडे मीठ आणि तेल घाला, नंतर हे गरम पाणी पिठात थोडेथोडे मिसळून झाकण ठेवून दहा मिनिटे वाफ द्या.
Rice Flour Chakli
esakal
वाफवलेले पीठ परातीत काढून कोमट असतानाच व्यवस्थित मळा आणि गरजेनुसार पाण्याचा हात लावून मऊसर गोळा तयार करा.
Rice Flour Chakli
esakal
चकलीच्या सोऱ्याला तेल लावून त्यात पिठाचा गोळा भरा आणि प्लास्टिकच्या कागदावर किंवा ताटात गोलाकार चकल्या पाडा.
Crispy Chakli recipe
sakal
गरम तेलात चकल्या सोडून मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
Rice Flour Chakli
Sakal
तळलेल्या चकल्या पूर्ण थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात ठेवा, म्हणजे त्यांचा कुरकुरीतपणा टिकून राहील.
Crispy Chakli Recipe
Sakal
Diwali during Shivaji Maharaj era
Sakal