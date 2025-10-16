दिवाळी फराळ! 'मसालेदार' ट्विस्ट खमंग कडबोळी बनवण्याची सोपी रेसिपी!

Aarti Badade
कडबोळी हा दिवाळीच्या फराळातील एक कुरकुरीत आणि मसालेदार पदार्थ आहे. चला, थालीपीठ भाजणी वापरून हा चविष्ट स्नॅक कसा बनवायचा, याची सोपी रेसिपी पाहूया.
२ कप थालीपीठ भाजणी,२ टेबलस्पून तेल (मोहन),मसाले : तिखट, हळद, हिंग, गोडा मसाला (पर्यायी) १ टेबलस्पून तीळ आणि चवीनुसार मीठ
एका मोठ्या भांड्यात थालीपीठ भाजणी घ्या. त्यात तेल, तिखट, हळद, हिंग, गोडा मसाला, तीळ आणि मीठ घाला. सर्व साहित्य चांगले मिक्स करा.
आता गरजेनुसार पाणी वापरून हे मिश्रण घट्ट मळून घ्या. कडबोळी कुरकुरीत होण्यासाठी पीठ जास्त पातळ होऊ देऊ नका. पीठ १०-१५ मिनिटे झाकून ठेवा.
मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे बनवा. प्रत्येक गोळ्याला हाताने दाबून किंवा जाडसर लाटून त्याला कडबोळीचा पारंपरिक आकार (Twisted shape) द्या.
कढईत तेल गरम करा. तयार केलेल्या कडबोळ्या मंद आचेवर तेलात सोडा आणि त्या सोनेरी (Golden Brown) आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
तळलेल्या कडबोळ्या टिश्यू पेपरवर काढून घ्या. त्या थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात ठेवा. चहा किंवा कॉफीसोबत तुमच्या कुरकुरीत कडबोळीचा आनंद लुटा!
