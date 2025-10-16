दिवाळी फराळ! 'मसालेदार' ट्विस्ट खमंग कडबोळी बनवण्याची सोपी रेसिपी!

Aarti Badade

दिवाळीसाठी खास फराळ!

कडबोळी हा दिवाळीच्या फराळातील एक कुरकुरीत आणि मसालेदार पदार्थ आहे. चला, थालीपीठ भाजणी वापरून हा चविष्ट स्नॅक कसा बनवायचा, याची सोपी रेसिपी पाहूया.

Kadboli Recipe

|

Sakal

कडबोळीसाठी लागणारे साहित्य

२ कप थालीपीठ भाजणी,२ टेबलस्पून तेल (मोहन),मसाले : तिखट, हळद, हिंग, गोडा मसाला (पर्यायी) १ टेबलस्पून तीळ आणि चवीनुसार मीठ

Kadboli Recipe

|

Sakal

भाजणीत मसाले मिसळा

एका मोठ्या भांड्यात थालीपीठ भाजणी घ्या. त्यात तेल, तिखट, हळद, हिंग, गोडा मसाला, तीळ आणि मीठ घाला. सर्व साहित्य चांगले मिक्स करा.

Kadboli Recipe

|

Sakal

पीठ मळून घ्या

आता गरजेनुसार पाणी वापरून हे मिश्रण घट्ट मळून घ्या. कडबोळी कुरकुरीत होण्यासाठी पीठ जास्त पातळ होऊ देऊ नका. पीठ १०-१५ मिनिटे झाकून ठेवा.

Kadboli Recipe

|

Sakal

कडबोळीचा आकार द्या

मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे बनवा. प्रत्येक गोळ्याला हाताने दाबून किंवा जाडसर लाटून त्याला कडबोळीचा पारंपरिक आकार (Twisted shape) द्या.

Sakal

सोनेरी होईपर्यंत तळा

कढईत तेल गरम करा. तयार केलेल्या कडबोळ्या मंद आचेवर तेलात सोडा आणि त्या सोनेरी (Golden Brown) आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.

Sakal

गरमागरम कडबोळीचा आनंद घ्या!

तळलेल्या कडबोळ्या टिश्यू पेपरवर काढून घ्या. त्या थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात ठेवा. चहा किंवा कॉफीसोबत तुमच्या कुरकुरीत कडबोळीचा आनंद लुटा!

Kadboli Recipe

|

Sakal

दिवाळी फराळ! कडक कुरकुरीत शेव बनवण्याची सोपी रेसिपी!

Besan Sev Recipe

|

Sakal

येथे क्लिक करा