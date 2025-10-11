दिवाळी फराळ! जाड पोह्यांचा खमंग आणि कुरकुरीत चिवडा, घरच्या घरी बनवा

Aarti Badade

दिवाळीसाठी कुरकुरीत चिवडा

जाड पोह्यांचा चिवडा (Poha Chivda) दिवाळी फराळातला एक महत्त्वाचा आणि आवडता पदार्थ आहे. हा चिवडा खुसखुशीत आणि खमंग बनवण्यासाठी 'या' सोप्या रेसिपीचा वापर करा!

चिवड्यासाठी लागणारे साहित्य

जाड पोहे, तेल, मोहरी, कढीपत्ता, शेंगदाणे, डाळे (फुटाणे डाळ), हिंग, हळद, लाल तिखट, मीठ आणि धणे-जिरे पावडर (ऐच्छिक).

पोहे तळून घ्या

जाड पोहे एका मोठ्या कढईत तेल गरम करून कुरकुरीत आणि खमंग होईपर्यंत तळून घ्या. तळलेले पोहे बाजूला काढून ठेवा.

फोडणी तयार करा

त्याच तेलात मोहरी टाका. मोहरी तडतडल्यावर कढीपत्ता, शेंगदाणे आणि डाळे घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.

मसाले मिसळा

आता फोडणीमध्ये हिंग, हळद, लाल तिखट आणि धणे-जिरे पावडर (आवडीनुसार) घाला आणि चांगले मिसळा.

पोहे मिक्स करा

तळलेले पोहे या फोडणीमध्ये घाला आणि हळूवारपणे मिसळा, जेणेकरून सर्व पोहे मसाल्याने व्यवस्थित कोट होतील. चवीनुसार मीठ घाला.

थंड करा आणि साठवा

चिवडा पूर्णपणे थंड झाल्यावरच हवाबंद डब्यात (Air-Tight Container) भरा, म्हणजे तो जास्त दिवस कुरकुरीत राहील. (टीप: आवडीनुसार काजू/मनुके घाला).

