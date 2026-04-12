उन्हाळ्यात कोरड्या केसांनी त्रस्त आहात? 'असा' तयार करा हेअर मास्क!

Aarti Badade

उन्हाळ्याचा केसांवर परिणाम

वाढती उष्णता आणि घामामुळे केस कोरडे पडतात, निस्तेज होतात आणि मोठ्या प्रमाणात गळू लागतात.

Aloe Vera hair mask

Sakal

पाण्याची कमतरता आणि केस

शरीरातील पाण्याची कमतरता आणि वाढत्या तापमानाचा थेट परिणाम केसांच्या आरोग्यावर होतो, ज्यामुळे टाळू कोरडी पडते.

कोरफड : केसांसाठी वरदान

कोरड्या केसांची समस्या दूर करण्यासाठी कोरफड (Aloe Vera) हा सर्वात प्रभावी आणि नैसर्गिक उपाय मानला जातो.

कोरफड आणि खोबरेल तेल मास्क

२ चमचे कोरफड जेलमध्ये १ ते २ चमचे खोबरेल तेल मिसळून एक उत्तम हेअर मास्क तयार होतो.

असा करा वापर

हा मास्क टाळूवर आणि केसांवर मुळांपासून व्यवस्थित लावा आणि १ तासाने केस स्वच्छ धुवून टाका.

मध आणि कोरफडचा वापर

अधिक मऊ केसांसाठी २ चमचे कोरफडीचा गर आणि १ चमचा मध यांची पेस्ट एकत्र करून केसांना लावल्यास फायदा होतो.

कोंड्यावर दही-कोरफड उपाय

जर तुम्हाला कोंड्याचा त्रास असेल, तर कोरफडीच्या गरात दही मिसळून टाळूवर लावा; यामुळे कोंडा कमी होण्यास मदत होईल.

