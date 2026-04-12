मधुमेह असणारे फळांचा रस पिऊ शकतात का? जाणून घ्या

Aarti Badade
मधुमेह असलेल्या रुग्णांमध्ये फळांचा रस आरोग्यासाठी चांगला की घातक, याबाबत नेहमीच संभ्रम असतो; मात्र याचे उत्तर रसाच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.
संपूर्ण फळ खाल्ल्याने शरीराला फायबर मिळते, जे साखरेचे शोषण मंदावते; मात्र रस काढताना हे महत्त्वाचे फायबर निघून जाते.
डॉक्टरांच्या मते, फळांच्या रसाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स मध्यम ते जास्त असतो, ज्यामुळे रसाचे सेवन केल्यावर रक्तातील साखर वेगाने वाढू शकते.
फळांच्या रसात फ्रुक्टोज आणि ग्लुकोज ही नैसर्गिक शर्करा असते; फायबर नसल्यामुळे ही साखर रक्तात अधिक वेगाने शोषली जाते.
अनेक संशोधनानुसार, जर फळांचा रस मर्यादित आणि योग्य प्रमाणात पिला, तर त्याचा मधुमेहावर थेट मोठा परिणाम होत नाही.
रस काढल्याने फळांमधील फायबर नष्ट होते, जे शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक आहे; म्हणूनच मधुमेही रुग्णांनी रसाऐवजी अख्खे फळ खाण्याला प्राधान्य द्यावे.
डायबिटिसमध्ये कोणताही नवीन आहार सुरू करण्यापूर्वी आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी तपासा आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
