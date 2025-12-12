हिवाळ्यात चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक हवीय? मग घरीच बनवा बीटरूट फेसपॅक!

Aarti Badade
मेकअप आणि रासायनिक (Chemical) उत्पादने वापरण्याऐवजी, नैसर्गिकरित्या चमकदार (Glowing) त्वचा मिळवण्यासाठी बीटरूट (Beetroot) वापरा.
Beetroot Face Pack Recipe
Sakal
बीटरूट (Beetroot) तुमच्या त्वचेचे आरोग्य (Skin Health) लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते आणि चेहऱ्याला गुलाबी (Pinkish) चमक देऊ शकते.
Beetroot Face Pack Recipe
Sakal
बीटरूट फेस पॅक बनवण्यासाठी तुम्हाला बारीक केलेली बीट पेस्ट, थोडे मध (Honey) आणि थोडे दही (Curd/Yogurt) लागेल.
Beetroot Face Pack Recipe
Sakal
हे रसायनमुक्त (Chemical-free) घटक नीट मिसळून एक गुळगुळीत पेस्ट (Smooth Paste) तयार करा.
Beetroot Face Pack Recipe
Sakal
हा फेस पॅक तुमच्या संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावा. १५ ते २० मिनिटे तसाच राहू द्या.
Beetroot Face Pack Recipe
Sakal
कोमट पाण्याने (Lukewarm Water) चेहरा धुतल्यानंतर, त्वचा कोरडी पडू नये म्हणून मॉइश्चरायझर (Moisturizer) लावायला विसरू नका.
Beetroot Face Pack Recipe
Sakal
हा फेस पॅक त्वचा चमकदार बनवतो, डाग (Spots) कमी करतो आणि चेहऱ्याला आवश्यक पोषक घटक (Nutrients) पुरवतो.
Beetroot Face Pack Recipe
Sakal
Pumpkin Seeds Benefits
Sakal