हिवाळ्यात चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक हवीय? मग घरीच बनवा बीटरूट फेसपॅक!

Aarti Badade

चमकदार त्वचेसाठी

मेकअप आणि रासायनिक (Chemical) उत्पादने वापरण्याऐवजी, नैसर्गिकरित्या चमकदार (Glowing) त्वचा मिळवण्यासाठी बीटरूट (Beetroot) वापरा.

बीटरूटचे पोषण

बीटरूट (Beetroot) तुमच्या त्वचेचे आरोग्य (Skin Health) लक्षणीयरीत्या सुधारू शकते आणि चेहऱ्याला गुलाबी (Pinkish) चमक देऊ शकते.

फेस पॅक साहित्य

बीटरूट फेस पॅक बनवण्यासाठी तुम्हाला बारीक केलेली बीट पेस्ट, थोडे मध (Honey) आणि थोडे दही (Curd/Yogurt) लागेल.

सोपी कृती

हे रसायनमुक्त (Chemical-free) घटक नीट मिसळून एक गुळगुळीत पेस्ट (Smooth Paste) तयार करा.

लावण्याची पद्धत

हा फेस पॅक तुमच्या संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावा. १५ ते २० मिनिटे तसाच राहू द्या.

महत्त्वाचा नियम

कोमट पाण्याने (Lukewarm Water) चेहरा धुतल्यानंतर, त्वचा कोरडी पडू नये म्हणून मॉइश्चरायझर (Moisturizer) लावायला विसरू नका.

त्वचेसाठी फायदे

हा फेस पॅक त्वचा चमकदार बनवतो, डाग (Spots) कमी करतो आणि चेहऱ्याला आवश्यक पोषक घटक (Nutrients) पुरवतो.

