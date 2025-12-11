हृदय मजबूत, झोप गाढ! या बिया करतात हिवाळ्यात कमाल

Aarti Badade
भोपळ्याच्या बिया (Pumpkin Seeds) दिसायला छोट्या असल्या तरी त्या प्रोटीन, मॅग्नेशियम, झिंक आणि अँटिऑक्सिडंट्सने (Antioxidants) भरलेल्या असतात.
Pumpkin Seeds Benefits
Sakal
यात असलेले मॅग्नेशियम (Magnesium) आणि हेल्दी फॅट्स (Healthy Fats) रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित करतात, ज्यामुळे हृदयावरचा ताण (Heart Strain) कमी होतो.
Pumpkin Seeds Benefits
Sakal
भोपळ्याच्या बियांमध्ये ट्रिप्टोफॅन (Tryptophan) नावाचा घटक असतो, जो शांत आणि गाढ झोप (Better Sleep Quality) लागण्यास मदत करतो.
Pumpkin Seeds Benefits
Sakal
झिंक (Zinc) आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे (Antioxidants) या बिया प्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवतात आणि संक्रमणांपासून (Infections) शरीराचे संरक्षण करतात.
Pumpkin Seeds Benefits
Sakal
उच्च फायबर (Fiber) असल्यामुळे पचन (Digestion) सुरळीत राहते, बद्धकोष्ठता कमी होते आणि पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटून वजन नियंत्रण (Weight Control) राहते.
Pumpkin Seeds Benefits
sakal
यातील व्हिटॅमिन्स आणि खनिजे (Minerals) शरीरातील सूज (Inflammation) कमी करतात आणि रक्तातील साखर (Blood Sugar) नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात.
Pumpkin Seeds Benefits
Sakal
भोपळ्याच्या बिया भाजून स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकता किंवा सॅलड, दही आणि स्मूदीमध्ये (Smoothie) सहज वापरू शकता.
Pumpkin Seeds Benefits
Sakal
Bajra Bhakri winter Benefits
Sakal