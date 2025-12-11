हृदय मजबूत, झोप गाढ! या बिया करतात हिवाळ्यात कमाल

Aarti Badade

पोषण शक्तीचा स्रोत

भोपळ्याच्या बिया (Pumpkin Seeds) दिसायला छोट्या असल्या तरी त्या प्रोटीन, मॅग्नेशियम, झिंक आणि अँटिऑक्सिडंट्सने (Antioxidants) भरलेल्या असतात.

हृदयावरचा ताण कमी

यात असलेले मॅग्नेशियम (Magnesium) आणि हेल्दी फॅट्स (Healthy Fats) रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित करतात, ज्यामुळे हृदयावरचा ताण (Heart Strain) कमी होतो.

झोपेची गुणवत्ता सुधारते

भोपळ्याच्या बियांमध्ये ट्रिप्टोफॅन (Tryptophan) नावाचा घटक असतो, जो शांत आणि गाढ झोप (Better Sleep Quality) लागण्यास मदत करतो.

प्रतिकारशक्ती बूस्टर

झिंक (Zinc) आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे (Antioxidants) या बिया प्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवतात आणि संक्रमणांपासून (Infections) शरीराचे संरक्षण करतात.

पचन आणि वजन नियंत्रण

उच्च फायबर (Fiber) असल्यामुळे पचन (Digestion) सुरळीत राहते, बद्धकोष्ठता कमी होते आणि पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटून वजन नियंत्रण (Weight Control) राहते.

सूज आणि साखर नियंत्रण

यातील व्हिटॅमिन्स आणि खनिजे (Minerals) शरीरातील सूज (Inflammation) कमी करतात आणि रक्तातील साखर (Blood Sugar) नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात.

आहारात वापर

भोपळ्याच्या बिया भाजून स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकता किंवा सॅलड, दही आणि स्मूदीमध्ये (Smoothie) सहज वापरू शकता.

