ओठ होतील मऊ आणि चमकदार! घरीच बनवा 100% नैसर्गिक बीट लिप बाम

Aarti Badade

नैसर्गिक सौंदर्य, घरगुती उपाय

बाजारात मिळणाऱ्या लिप बामपेक्षा घरी बनवलेला बीट लिप बाम (Beetroot Lip Balm) ओठांना नैसर्गिक रंग आणि पोषण देतो. चला पाहूया याची सोपी रेसिपी.

बीट लिप बामसाठी साहित्य

बीटचा तुकडा,व्हॅसलीन (Vaseline) किंवा मेण (Wax),कोरफडचा गर (Aloe Vera) (ऐच्छिक),नारळ तेल (Coconut Oil) किंवा बदामाचे तेल (Almond Oil) (मेण वापरत असल्यास)

बीटची जाडसर पेस्ट बनवा

बीट स्वच्छ धुवा, साली काढून त्याचे लहान तुकडे करा. हे तुकडे मिक्सरमध्ये वाटून त्याची जाडसर पेस्ट तयार करा.

बेस मिश्रण तयार करा

व्हॅसलीन आणि कोरफडचा गर एकत्र करा किंवा एका भांड्यात मेण आणि नारळ तेल किंवा बदामाचे तेल एकत्र गरम करा.

मिश्रण एकत्र करा

तयार केलेली बीटची पेस्ट तुम्ही निवडलेल्या व्हॅसलीन-कोरफड किंवा मेण-तेलाच्या मिश्रणात व्यवस्थित मिसळा.

लिप बाम घट्ट होऊ द्या

तयार झालेले मिश्रण एका छोट्या डबीत (लिप बाम कंटेनर) काढून घ्या. हे मिश्रण थंड होण्यासाठी (रेफ्रिजरेटरमध्ये) ठेवा, जेणेकरून ते घट्ट होईल.

नैसर्गिक लिप बाम वापरा!

लिप बाम थंड झाल्यावर वापरा. हा नैसर्गिक लिप बाम तुमच्या ओठांना गुलाबी रंग देतो आणि त्यांना मऊ व मॉइश्चराइज (Moisturize) करतो.

