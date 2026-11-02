दिवाळीत लागणारं उटणं घरच्या घरी कधी बनवलंय का? यंदा घरीच बनवा शुद्ध उटणं! 

सकाळ डिजिटल टीम
दिवाळीचे अभ्यंगस्नान म्हणजे अंगाला तेल लावून पहाटेच्या गारव्यात सुगंधी उटण्याने आंघोळ करणे, ज्याचे आपल्या संस्कृतीत विशेष महत्त्व आहे.
Homemade Diwali Ubtan
sakal
उटणं तयार करण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात १ चमचा बेसन पीठ घ्या, जे त्वचेसाठी उत्तम नॅचरल स्क्रबर म्हणून काम करते.
Homemade Diwali Ubtan
sakal
आता त्यात १ चमचा मसूर डाळीचे पीठ मिसळा, ज्यामुळे त्वचेवरील घाण स्वच्छ होऊन चेहरा तजेलदार बनण्यास मदत होते.
Homemade Diwali Ubtan
sakal
त्यानंतर यामध्ये १ चमचा आंबेहळद किंवा साधी हळद थोडी भाजून घाला, जी त्वचेच्या संसर्गासाठी अतिशय गुणकारी असते.
Homemade Diwali Ubtan
sakal
उटण्यामध्ये थोडीशी मुलतानी माती देखील आवर्जून घालावी, कारण मुलतानी माती त्वचेला खोलवर स्वच्छ करून तिचा पोत सुधारते.
Homemade Diwali Ubtan
sakal
मिश्रणात अर्धा चमचा चंदन पावडर घाला, ज्यामुळे त्वचेला एक नैसर्गिक थंडावा आणि सुंदर सुगंध मिळतो.
Homemade Diwali Ubtan
sakal
आता हे सगळे तयार केलेले कोरडे पदार्थ व्यवस्थित एकत्र करून एका हवाबंद डब्यात साठवून ठेवू शकता.
Homemade Diwali Ubtan
sakal
हे उटणं अंगाला लावताना त्यात थोडे गुलाब जल आणि दही मिसळून पेस्ट बनवा, ज्यामुळे त्वचेवर जबरदस्त नॅचरल ग्लो दिसून येईल.
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