थंडीमध्ये गुडघेदुखी वाढली? हे घरगुती उपाय देतील ताबडतोब आराम!

Aarti Badade

गुडघेदुखीवर मसाज

गुडघ्यांचे दुखणे (Knee Pain) थांबवण्यासाठी नियमित मसाजची (Massage) गरज असते. जर गुणकारी घरगुती तेल वापरले, तर गुडघ्यांना उत्तम आराम मिळतो.

Knee Pain Relief Oil

|

Sakal

तेल बनवण्यासाठी साहित्य

तेल बनवण्याकरिता तुम्हाला लागेल: १ कप राईचे तेल (Mustard Oil), ८ ते १० लसूण पाकळ्या, १ चमचा मेथी दाणे, १ चमचा कापूर आणि १ चमचा ओवा.

Knee Pain Relief Oil

|

Sakal

राईचे तेल गरम करा

सर्वात आधी एका कढईत १ कप राईचे तेल (Mustard Oil) घेऊन ते मंद आचेवर (Low Flame) गरम करा.

Knee Pain Relief Oil

|

Sakal

तेल उकळवून घ्या

तेल गरम झाल्यावर त्यात लसणाच्या पाकळ्या, मेथी दाणे आणि ओवा (Ajwain) टाकून तेल चांगले उकळवून (Boil) घ्या.

Knee Pain Relief Oil

|

Sakal

तेल थंड करा

हे मिश्रण चांगले उकळल्यानंतर गॅस बंद करा आणि तेल थंड करत ठेवा.

Knee Pain Relief Oil

|

Sakal

कापूर मिसळा

तेल पूर्णपणे थंड झाल्यावर ते एका काचेच्या बॉटलमध्ये भरा आणि त्यात कापूर (Camphor) मिसळून चांगले हलवा.

Knee Pain Relief Oil

|

Sakal

रोज मसाज करा

हे गुणकारी तेल रोज रात्री झोपण्याआधी गुडघ्यांना लावून हलक्या हाताने मसाज (Massage) करा आणि मग झोपा.

Knee Pain Relief Oil

|

Sakal

लिव्हर खराब होण्यासाठी ही पदार्थ ठरतात धोकादायक!

Harmful Foods for Liver

|

Sakal

येथे क्लिक करा