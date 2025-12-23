हिवाळ्यातल्या ड्राय आणि डल स्किनला करा बाय! घरीच बनवा मोरिंगाचे DIY फेस मास्क

Anushka Tapshalkar

हिवाळ्यात त्वचा का कोरडी व निस्तेज होते?

थंड व कोरड्या हवामानामुळे त्वचेतील ओलावा कमी होतो, त्यामुळे ड्रायनेस, खवले आणि डल स्किनची समस्या वाढते.

Dry Skin in Winter

मोरिंगा – त्वचेसाठी ‘मिरॅकल ट्री’

मोरिंगामध्ये जीवनसत्त्वे, मिनरल्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असल्याने तो त्वचेला खोलवर पोषण देतो व हिवाळ्यात संरक्षण करतो.

Moringa a Miracle Tree

मोरिंगा + मध फेस मास्क

अतिशय कोरडी व फाटलेली त्वचा असल्यास हा मास्क उत्तम. मध त्वचेला हायड्रेशन देतो आणि इन्फेक्शनपासून संरक्षण करतो.

Moringa and Honey

मोरिंगा + दही फेस मास्क

हा मास्क त्वचेची सौम्य एक्सफोलिएशन करतो, डलनेस कमी करतो आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो आणतो.

Moringa and Yoghurt

मोरिंगा + अ‍ॅलोव्हेरा मास्क

संवेदनशील त्वचेसाठी परफेक्ट! लालसरपणा कमी करतो, त्वचा शांत करतो आणि मॉइश्चर टिकवून ठेवतो.

Moringa and Aloe vera Juice

मोरिंगा + ऑलिव्ह ऑईल मास्क

खूप कोरडी व खवले पडणारी त्वचा असल्यास हा मास्क उपयोगी पडतो. त्वचेचा बॅरियर रिपेअर करून ओलावा लॉक करतो.

Moring and Olive Oil

नैसर्गिक मार्गाने मिळवा हिवाळी ग्लो

या DIY मोरिंगा फेस मास्क्समुळे केमिकल्सशिवाय त्वचा मऊ, हेल्दी आणि चमकदार राहते.

Glowing Skin in Winter

