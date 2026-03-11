जेवणानंतर पचन सुधारेल अन् तोंडही राहिल फ्रेश; असा बनवा 'मल्टी-सीड्स मुखवास'!

Aarti Badade
मुखवासाशिवाय कोणतेही भारतीय जेवण पूर्ण होत नाही; तो केवळ चवीसाठी नसून पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि अपचन रोखण्यासाठी उत्तम मानला जातो.
हा पौष्टिक मुखवास बनवण्यासाठी पांढरे आणि काळे तीळ, अळशीच्या बिया (Flax Seeds), बडीशेप, लिंबाचा रस आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करून घ्या.
एका मोठ्या बाऊलमध्ये सर्व बिया एकत्र करा; त्यात लिंबाचा रस आणि मीठ घालून मिश्रण व्यवस्थित ढवळून घ्या.
बियांचे मिश्रण बाऊलमध्ये झाकून ठेवा आणि सुमारे एक तास बाजूला ठेवा, जेणेकरून बिया लिंबाचा रस नीट शोषून घेतील.
मिश्रण एक तासानंतर नॉन-स्टिक पॅनमध्ये घ्या आणि छान सुगंध येईपर्यंत सतत ढवळत राहून कोरडे भाजून (Dry Roast) घ्या.
जर तुम्हाला मुखवास गोड हवा असेल, तर बिया भाजून थंड झाल्यावर त्यात थोडी पिठीसाखर किंवा बडीशेपची साखर मिसळू शकता.
तयार झालेला मुखवास पूर्णपणे थंड होऊ द्या आणि नंतर तो हवाबंद डब्यात साठवा; दररोज जेवणानंतर याचा आस्वाद घ्या!
