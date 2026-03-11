रात्री झोपण्यापूर्वी 'हा' ड्रायफ्रूट खाणे ठरेल आरोग्यासाठी वरदान!

Aarti Badade

रात्रीचा सर्वात हेल्दी स्नॅक

रात्री उशिरा भूक लागल्यावर चिप्स किंवा बिस्किटे खाण्याऐवजी 'पिस्ता' खाणे हा एक अत्यंत आरोग्यदायी पर्याय आहे.

Benefits of eating pistachios at night

|

sakal

शांत झोपेसाठी रामबाण उपाय

पिस्त्यामध्ये मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात असते, जे मनाला शांत करून आणि हृदयाचे ठोके नियमित करून झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करते.

Benefits of eating pistachios at night

|

Sakal

प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत

तुम्ही शाकाहारी असाल, तर प्रथिनांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी पिस्ता सर्वोत्तम आहे; एका मूठभर पिस्त्यात सुमारे ६ ग्रॅम प्रथिने असतात.

Benefits of eating pistachios at night

|

Sakal

वजन कमी करण्यास मदत

पिस्त्यामध्ये इतर ड्राय फ्रूट्सच्या तुलनेत कॅलरीज खूप कमी असतात. यातील फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि गोड खाण्याची इच्छा कमी होते.

Benefits of eating pistachios at night

|

Sakal

स्नायूंच्या बळकटीसाठी फायदेशीर

पिस्त्यामध्ये सर्व ९ आवश्यक अमिनो ॲसिड्स असतात, जे व्यायामानंतर स्नायूंची झीज भरून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

Benefits of eating pistachios at night

|

Sakal

हृदयाचे आरोग्य राहते सुदृढ

पिस्त्यातील चांगले फॅट्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

Benefits of eating pistachios at night

|

Sakal

रक्तातील साखर राहते नियंत्रणात

पिस्त्याचे सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राहण्यास मदत होते, जे मधुमेहींसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

Benefits of eating pistachios at night

|

Sakal

सेवनाचे प्रमाण लक्षात ठेवा

पिस्ता पौष्टिक असला तरी त्यात कॅलरीज असतात, त्यामुळे दररोज मर्यादित प्रमाणात (सुमारे २८ ग्रॅम किंवा मूठभर) खाणे आरोग्यासाठी पुरेसे आहे.

Benefits of eating pistachios at night

|

Sakal

तुपात भिजवलेले अक्रोड खाल्ल्याने शरीराला मिळतात दुहेरी फायदे!

Soaked walnuts with ghee benefits

|

Sakal

 येथे क्लिक करा