रात्री झोपण्यापूर्वी 'हा' ड्रायफ्रूट खाणे ठरेल आरोग्यासाठी वरदान!

Aarti Badade
रात्री उशिरा भूक लागल्यावर चिप्स किंवा बिस्किटे खाण्याऐवजी 'पिस्ता' खाणे हा एक अत्यंत आरोग्यदायी पर्याय आहे.
पिस्त्यामध्ये मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात असते, जे मनाला शांत करून आणि हृदयाचे ठोके नियमित करून झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करते.
तुम्ही शाकाहारी असाल, तर प्रथिनांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी पिस्ता सर्वोत्तम आहे; एका मूठभर पिस्त्यात सुमारे ६ ग्रॅम प्रथिने असतात.
पिस्त्यामध्ये इतर ड्राय फ्रूट्सच्या तुलनेत कॅलरीज खूप कमी असतात. यातील फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि गोड खाण्याची इच्छा कमी होते.
पिस्त्यामध्ये सर्व ९ आवश्यक अमिनो ॲसिड्स असतात, जे व्यायामानंतर स्नायूंची झीज भरून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
पिस्त्यातील चांगले फॅट्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
पिस्त्याचे सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राहण्यास मदत होते, जे मधुमेहींसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
पिस्ता पौष्टिक असला तरी त्यात कॅलरीज असतात, त्यामुळे दररोज मर्यादित प्रमाणात (सुमारे २८ ग्रॅम किंवा मूठभर) खाणे आरोग्यासाठी पुरेसे आहे.
