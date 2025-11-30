डार्क सर्कल्स कमी करण्यासाठी 5 DIY राईस वॉटर आय क्रीम्स

Anushka Tapshalkar

राईस वॉटर आय क्रीम का फायदेशीर?

राईसमधील व्हिटॅमिन्स, अँटिऑक्सिडंट्स आणि त्वचा पोषक घटक डार्क सर्कल्स कमी करून अंडर-आय स्किनला ब्राइट आणि हायड्रेट करतात.

'Rice Water' for Eyes

|

sakal

सिंपल राईस वॉटर आय क्रीम

भिजवलेला तांदूळ गाळून त्याचे पाणी घट्ट होईपर्यंत गरम करा. त्यात अ‍ॅलोवेरा जेल आणि व्हिटॅमिन-E तेल मिसळा. दररोज वापरा.

Simple Rice Water Eye cream

|

sakal

कोकोनट ऑईल + राईस वॉटर क्रीम

राईस वॉटर, नारळ तेल आणि बीजवॅक्स डबल बॉयलरमध्ये गरम करा. थंड करून रात्री वापरा. हे डीप मॉइश्चर आणि ब्राइटनेससाठी उत्तम आहे.

Coconut Oil & Rice Water

|

sakal

ग्रीन टी + राईस वॉटर आय क्रीम

ग्रीन टी आणि राईस वॉटर समान प्रमाणात घेऊन त्यात बदाम तेल मिसळा. अँटिऑक्सिडंट रिच फॉर्म्युला अंडर-आय त्वचेला शांत आणि टाईट करतो.

Green Tea & Rice Water

|

sakal

अ‍ॅलोवेरा + राईस वॉटर कूलिंग क्रीम

राईस वॉटरमध्ये अ‍ॅलोवेरा जेल आणि काही थेंब लॅव्हेंडर ऑईल मिसळा. हे क्रीम रेफ्रिजरेट करून थंडाव्याचा त्वरित फायदा मिळवा.

Aloevera Gel & Rice Water

|

sakal

शिया बटर + राईस वॉटर हायड्रेटिंग क्रीम

राईस वॉटर, शिया बटर आणि जोजोबा ऑईल गरम करून एकत्र करा. हे क्रीम नॅचरल हायड्रेशनसाठी उत्तम आहे.

Shea Butter & Rice Water

|

sakal

स्टोरेज + युसेज टिप्स

क्रीम नेहमी फ्रिजमध्ये ठेवा, 2–3 आठवड्यांत वापरून संपवा आणि वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट नक्की करा.

Storage

|

sakal

10 मिनिटांत मिळवा नॅचरल ग्लो! ट्राय करा दह्याचे 7 जबरदस्त फेस मास्क

DIY Yoghurt Masks for Glowing and Radient Skin

|

sakal

आणखी वाचा