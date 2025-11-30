डार्क सर्कल्स कमी करण्यासाठी 5 DIY राईस वॉटर आय क्रीम्स

Anushka Tapshalkar
राईसमधील व्हिटॅमिन्स, अँटिऑक्सिडंट्स आणि त्वचा पोषक घटक डार्क सर्कल्स कमी करून अंडर-आय स्किनला ब्राइट आणि हायड्रेट करतात.
'Rice Water' for Eyes
भिजवलेला तांदूळ गाळून त्याचे पाणी घट्ट होईपर्यंत गरम करा. त्यात अॅलोवेरा जेल आणि व्हिटॅमिन-E तेल मिसळा. दररोज वापरा.
Simple Rice Water Eye cream
राईस वॉटर, नारळ तेल आणि बीजवॅक्स डबल बॉयलरमध्ये गरम करा. थंड करून रात्री वापरा. हे डीप मॉइश्चर आणि ब्राइटनेससाठी उत्तम आहे.
Coconut Oil & Rice Water
ग्रीन टी आणि राईस वॉटर समान प्रमाणात घेऊन त्यात बदाम तेल मिसळा. अँटिऑक्सिडंट रिच फॉर्म्युला अंडर-आय त्वचेला शांत आणि टाईट करतो.
Green Tea & Rice Water
राईस वॉटरमध्ये अॅलोवेरा जेल आणि काही थेंब लॅव्हेंडर ऑईल मिसळा. हे क्रीम रेफ्रिजरेट करून थंडाव्याचा त्वरित फायदा मिळवा.
Aloevera Gel & Rice Water
राईस वॉटर, शिया बटर आणि जोजोबा ऑईल गरम करून एकत्र करा. हे क्रीम नॅचरल हायड्रेशनसाठी उत्तम आहे.
Shea Butter & Rice Water
क्रीम नेहमी फ्रिजमध्ये ठेवा, 2–3 आठवड्यांत वापरून संपवा आणि वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट नक्की करा.
Storage
