उन्हामुळे चक्कर येतेय? उष्माघाताचा धोका वाढतोय! ‘हे’ उपाय नक्की करा

Aarti Badade
वाढत्या तापमानामुळे शरीरातील पाणी कमी होऊन चक्कर येणे किंवा डोळ्यासमोर अंधारी येण्याचे प्रकार वाढतात.
Dizziness due to sun remedies
Sakal
कडक उन्हात जास्त घाम आल्याने शरीरातील मीठ आणि इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडते, ज्यामुळे रक्तदाब कमी होतो.
Dizziness due to sun remedies
Sakal
चक्कर आल्यास संबंधित व्यक्तीला तातडीने उन्हातून बाजूला काढून थंड हवेच्या ठिकाणी किंवा सावलीत झोपवावे.
Dizziness due to sun remedies
Sakal
व्यक्तीला झोपवल्यानंतर त्याचे पाय डोक्याच्या पातळीपेक्षा थोडे उंच ठेवावेत, जेणेकरून मेंदूपर्यंत रक्तपुरवठा सुधारेल.
Dizziness due to sun remedies
Sakal
अशक्तपणा वाटत असल्यास हळूहळू लिंबूपाणी, ताक किंवा ओआरएस (ORS) चे द्रावण प्यायला द्यावे.
Dizziness due to sun remedies
Sakal
कपाळावर किंवा मानेवर थंड पाण्याच्या पट्ट्या ठेवल्याने शरीरातील वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होते.
Dizziness due to sun remedies
Sakal
जर वारंवार उलट्या होत असतील किंवा शुद्ध हरपत असेल, तर घरगुती उपायांवर न थांबता त्वरित डॉक्टरांकडे जावे.
Dizziness due to sun remedies
Sakal
