शरीर देतंय इशारा! बॅड कोलेस्टेरॉल वाढल्यावर दिसतात ‘ही’ ८ लक्षणे

Aarti Badade

सायलेंट किलर: कोलेस्टेरॉल

कोलेस्टेरॉल वाढल्याची सुरुवातीला कोणतीही स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत, म्हणूनच याला 'सायलेंट किलर' म्हटले जाते. जेव्हा रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतो, तेव्हा शरीर काही संकेत देते.

छातीत सतत दुखणे

रक्तवाहिन्यांमध्ये कोलेस्टेरॉल साचल्यामुळे हृदयाला होणारा रक्तपुरवठा कमी होतो. परिणामी, छातीत दुखणे किंवा अस्वस्थता जाणवू लागते.

सतत थकवा जाणवणे

जेव्हा शरीरातील पेशींना पुरेसा ऑक्सिजन आणि पोषक घटक मिळत नाहीत, तेव्हा साध्या कामातही उत्साह राहत नाही आणि सतत थकवा जाणवतो.

चालताना धाप लागणे

हृदयावर ताण आल्यामुळे फुफ्फुसांना पुरेसा रक्तपुरवठा होत नाही. थोड्या पायऱ्या चढल्या किंवा चालले तरी लगेच धाप लागते.

हाता-पायांना मुंग्या येणे

नसांमधील रक्तप्रवाह मंदावल्यामुळे हाता-पायांना वारंवार मुंग्या येणे, पाय थंड पडणे किंवा बधीरपणा जाणवणे ही लक्षणे दिसतात.

डोळ्यांभोवती पिवळे डाग

डोळ्यांच्या पापण्यांभोवती कोलेस्टेरॉल जमा झाल्यामुळे पिवळसर डाग दिसतात, याला वैद्यकीय भाषेत 'झँथिलास्मा' असे म्हणतात.

वारंवार चक्कर येणे

मेंदूला जाणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यास डोकं जड होणे किंवा वारंवार चक्कर येण्याचे प्रकार घडू शकतात.

पित्त आणि मळमळ

कोलेस्टेरॉल वाढल्याचा परिणाम यकृतावर (Liver) होतो, ज्यामुळे पित्त वाढणे, मळमळ होणे किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.

लिपिड प्रोफाईल चाचणी

मेयो क्लिनिकनुसार, कोलेस्टेरॉल तपासण्याचा एकमेव खात्रीशीर मार्ग म्हणजे 'लिपिड प्रोफाईल' ही रक्ताची चाचणी करणे होय.

