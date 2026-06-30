D-Mart मध्ये कपड्यांवर मेगा ऑफर! किंमती पाहून शॉपिंगचा मोह आवरणार नाही

Sandip Kapde
कॉलेज, ऑफिस किंवा कॅज्युअल वापरासाठी पुरुष आणि महिलांच्या टी-शर्ट्सवर आकर्षक दर उपलब्ध आहेत.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
स्टायलिश आणि ट्रेंडी कॅज्युअल शर्ट्स कमी किमतीत खरेदी करण्याची संधी ग्राहकांना मिळत आहे.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
पुरुष आणि महिलांसाठी विविध डिझाइनमधील जीन्स बजेटमध्ये उपलब्ध आहेत.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
महिलांसाठी आकर्षक रंग आणि डिझाइनमधील कुर्तीवरही विशेष ऑफर्स देण्यात आल्या आहेत.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
नवीन ट्रेंडनुसार तयार केलेले कपडे किफायतशीर दरात उपलब्ध असल्याने फॅशनप्रेमींना चांगला पर्याय मिळणार आहे.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
परवडणाऱ्या किमतींसोबत दर्जेदार फॅब्रिक आणि आरामदायी कपड्यांचा पर्याय उपलब्ध आहे.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
दैनंदिन वापरापासून कॉलेज आणि आउटिंगपर्यंत प्रत्येक प्रसंगासाठी विविध कपड्यांचे कलेक्शन उपलब्ध आहे.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
ब्रँडेड लुक असलेले कपडे कमी किमतीत मिळाल्याने ग्राहकांची चांगली बचत होऊ शकते.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
पुरुष, महिला आणि तरुणांसाठी विविध आकार, रंग आणि डिझाइनमध्ये कपड्यांची मोठी रेंज उपलब्ध आहे.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
अॅपरल विभागातील आकर्षक ऑफर्समुळे कमी बजेटमध्ये संपूर्ण वॉर्डरोब अपडेट करण्याची संधी ग्राहकांना मिळत आहे.
D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals
esakal
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal