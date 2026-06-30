D-Mart मध्ये कपड्यांवर मेगा ऑफर! किंमती पाहून शॉपिंगचा मोह आवरणार नाही

Sandip Kapde

टी-शर्ट

कॉलेज, ऑफिस किंवा कॅज्युअल वापरासाठी पुरुष आणि महिलांच्या टी-शर्ट्सवर आकर्षक दर उपलब्ध आहेत.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

शर्ट

स्टायलिश आणि ट्रेंडी कॅज्युअल शर्ट्स कमी किमतीत खरेदी करण्याची संधी ग्राहकांना मिळत आहे.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

जीन्स

पुरुष आणि महिलांसाठी विविध डिझाइनमधील जीन्स बजेटमध्ये उपलब्ध आहेत.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

कुर्ती

महिलांसाठी आकर्षक रंग आणि डिझाइनमधील कुर्तीवरही विशेष ऑफर्स देण्यात आल्या आहेत.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

फॅशन

नवीन ट्रेंडनुसार तयार केलेले कपडे किफायतशीर दरात उपलब्ध असल्याने फॅशनप्रेमींना चांगला पर्याय मिळणार आहे.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

गुणवत्ता

परवडणाऱ्या किमतींसोबत दर्जेदार फॅब्रिक आणि आरामदायी कपड्यांचा पर्याय उपलब्ध आहे.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

कलेक्शन

दैनंदिन वापरापासून कॉलेज आणि आउटिंगपर्यंत प्रत्येक प्रसंगासाठी विविध कपड्यांचे कलेक्शन उपलब्ध आहे.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

बचत

ब्रँडेड लुक असलेले कपडे कमी किमतीत मिळाल्याने ग्राहकांची चांगली बचत होऊ शकते.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

निवड

पुरुष, महिला आणि तरुणांसाठी विविध आकार, रंग आणि डिझाइनमध्ये कपड्यांची मोठी रेंज उपलब्ध आहे.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

ऑफर

अॅपरल विभागातील आकर्षक ऑफर्समुळे कमी बजेटमध्ये संपूर्ण वॉर्डरोब अपडेट करण्याची संधी ग्राहकांना मिळत आहे.

D-Mart Clothing Mega Sale: Unmissable Fashion Deals

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esakal

पावसाळ्यात सर्वात मोठी बचत! D-Mart मध्ये मान्सून वस्तूंवर जबरदस्त ऑफर्स 

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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