D-Mart च्या 10 ऑफर्स; किराणा खरेदीत मोठी बचत!

Sandip Kapde
दैनंदिन स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या अनेक किराणा वस्तूंवर आकर्षक दर उपलब्ध आहेत.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
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तांदूळ, गहू आणि इतर धान्यांची खरेदी परवडणाऱ्या किमतीत करता येईल.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
तूर, मूग, हरभरा आणि इतर डाळींवर बचतीची संधी ग्राहकांना मिळत आहे.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध खाद्यतेलांवरही आकर्षक ऑफर्स देण्यात आल्या आहेत.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
दैनंदिन वापरातील मसाले आणि स्वयंपाकघरातील आवश्यक साहित्य कमी किमतीत उपलब्ध आहे.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
बिस्किटे, नमकीन आणि इतर स्नॅक्सवरही विशेष सवलतींचा लाभ घेता येईल.Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
चहा, कॉफी आणि इतर पेयांच्या उत्पादनांवरही आकर्षक दर उपलब्ध आहेत.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
डिटर्जंट, साबण, क्लिनिंग प्रॉडक्ट्स आणि घरगुती स्वच्छतेच्या वस्तूंवरही ऑफर्स आहेत.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
टूथपेस्ट, शॅम्पू, हेअर ऑईल आणि वैयक्तिक निगा राखण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूही बजेटमध्ये उपलब्ध आहेत.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
दैनंदिन गरजेच्या ग्रोसरी आणि डेली इसेन्शियल्सची खरेदी एकाच ठिकाणी करून ग्राहकांना चांगली बचत करता येणार आहे.
Top 10 D-Mart Grocery Offers to Save More on Everyday Shopping
esakal
Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations
esakal