पुण्यात D-Mart च्या शाखा कुठं-कुठं आहेत, कंपनीने लिस्टच जारी केली

Sandip Kapde

यादी

D-Mart ने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील आपल्या स्टोअर्सची अधिकृत यादी ग्राहकांसाठी प्रसिद्ध केली आहे.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

मध्यवर्ती

सिंहगड रोड (अभिरुची मॉल), कर्वे नगर, औंध आणि खेड-शिवापूर परिसरातही D-Mart ची स्टोअर्स उपलब्ध आहेत.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

पूर्व

टिळेगाव, ताथवडे, शेरगाव-2, निगडी आणि नांदेड सिटी परिसरात ग्राहकांना खरेदीची सुविधा मिळते.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

दक्षिण

पीसीएमसी, पुणे-सातारा रोड, बाणेर आणि बावधान परिसरातही D-Mart च्या शाखा सुरू आहेत.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

पश्चिम

महंमदवाडी (NIBM), मोशी आणि मोरे रोजा-दत्तवाडी भागातील ग्राहकांसाठीही D-Mart उपलब्ध आहे.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

उपनगर

बाणवडी (Dolphin Mall) आणि वाकोली (Wagholi) परिसरातही D-Mart ची शाखा कार्यरत आहे.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

उत्तर

हडपसर, हांडेवाडी आणि हिंजवडी परिसरातील नागरिकांसाठीही D-Mart मध्ये खरेदीची सुविधा उपलब्ध आहे.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

सुविधा

प्रत्येक शाखेत ग्रोसरी, डेली इसेन्शियल्स, कपडे, किचनवेअर आणि घरगुती वस्तू एकाच छताखाली मिळतात.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

संपर्क

ग्राहकांच्या सोयीसाठी प्रत्येक शाखेचे स्वतंत्र संपर्क क्रमांकही कंपनीने जाहिरातीत दिले आहेत.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

खरेदी

आपल्या घराजवळील D-Mart शाखा निवडा आणि सुरू असलेल्या ऑफर्सचा लाभ घेऊन बजेटमध्ये शॉपिंग करा.

Pune D-Mart Store List: Check All Official Branch Locations

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esakal

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esakal

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