मुंग्या कधी झोपतात का? उत्तर ऐकून आश्चर्य वाटेल!

Sandip Kapde
होय, मुंग्या झोपतात. मात्र त्यांची झोप माणसांसारखी सलग नसून दिवसभरात अनेक छोट्या विश्रांतीच्या स्वरूपात असते.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
मुंग्या पॉलीफेसिक स्लीप घेतात, म्हणजे त्या दिवसातून अनेक वेळा काही सेकंद किंवा मिनिटांसाठी विश्रांती घेतात.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
झोपेच्या वेळी मुंग्या हालचाल थांबवतात, अँटेना मागे घेतात आणि बाहेरील हालचालींना कमी प्रतिसाद देतात.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
मुंग्यांना पापण्या नसल्यामुळे त्या डोळे बंद करून झोपत नाहीत, तरीही त्या विश्रांतीच्या अवस्थेत जातात.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
कामगार मुंग्या दिवसातून सुमारे २५० वेळा छोट्या झोप घेतात आणि प्रत्येक विश्रांती साधारण एक मिनिटाची असते.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
या छोट्या विश्रांतींची बेरीज केली तर कामगार मुंग्या दिवसाला जवळपास ४.८ तास विश्रांती घेतात.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
राणी मुंगी दिवसातून सुमारे ९० ते ९२ वेळा झोपते आणि प्रत्येक विश्रांती साधारण ६ मिनिटांची असते.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
राणी मुंगी दिवसाला ९ तासांहून अधिक विश्रांती घेते, कारण तिचे मुख्य काम अंडी घालणे आणि संपूर्ण वसाहतीचे अस्तित्व टिकवणे असते.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
कामगार मुंग्या आलटून-पालटून विश्रांती घेत असल्याने कोणत्याही क्षणी सुमारे ८० टक्के मुंग्या काम करत असतात.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
मुंग्यांची विश्रांती दिवस किंवा रात्र यापुरती मर्यादित नसते. त्या दोन्ही वेळा छोट्या झोप घेतात.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
बहुतेक मुंग्या आपल्या वारुळात किंवा सुरक्षित ठिकाणीच विश्रांती घेतात. बाहेर झोपण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असते.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
संपूर्ण वसाहत सतत कार्यरत राहावी म्हणून मुंग्यांमध्ये अशा प्रकारच्या छोट्या-छोट्या झोपेची व्यवस्था विकसित झाली आहे.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
फायर अँट्सवर झालेल्या वैज्ञानिक अभ्यासातून कामगार आणि राणी मुंग्यांच्या झोपेतील हा मोठा फरक स्पष्ट झाला आहे.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
मुंग्यांची झोप ही त्यांच्या सामाजिक संघटनेचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जाते, कारण संपूर्ण वसाहत कधीच एकाच वेळी झोपत नाही.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
म्हणूनच मुंग्या झोपतात हे खरे असले, तरी त्यांची झोप माणसांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते आणि त्यामुळे त्यांची वसाहत २४ तास कार्यरत राहते.
Do Ants Really Sleep? The Surprising Truth Revealed by Science
esakal
Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth
esakal