साप सूड घेण्यासाठी खरंच परत येतात का?

Sandip Kapde

बदला

साप बदला घेण्यासाठी परत येतात, हा समज विज्ञानाच्या दृष्टीने चुकीचा मानला जातो.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

गैरसमज

भारतीय चित्रपट आणि मालिकांमुळे साप सूड घेतात, अशी धारणा अनेकांच्या मनात निर्माण झाली.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

विज्ञान

वैज्ञानिक संशोधनानुसार सापांमध्ये सूड घेण्याची भावना किंवा सामाजिक नातेसंबंध नसतात.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

स्मरणशक्ती

साप हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीला ओळखून नंतर शोधत येतात, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

ओळख

सापांची मेंदूची रचना माणसाप्रमाणे व्यक्ती लक्षात ठेवण्यासाठी विकसित झालेली नसते.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

बंधन

साप कायम जोडीने राहतात, हा देखील एक गैरसमज असून त्यांच्यात कायमस्वरूपी जोडीदारी नसते.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

प्रजनन

दोन साप बहुतांश वेळा केवळ प्रजननाच्या काळातच एकत्र दिसतात.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

स्वभाव

साप एकाकी जीवन जगणे पसंत करतात आणि स्वतःच्या अस्तित्वावर अधिक भर देतात.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

वर्तन

मोठा साप अनेकदा लहान सापालाही शिकार बनवू शकतो, त्यामुळे त्यांच्यात कौटुंबिक नाते नसते.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

सत्य

साप सूड घेतात ही कथा लोककथा आणि मनोरंजनापुरती मर्यादित असून विज्ञान त्याला दुजोरा देत नाही.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

विश्वास

सापांबद्दलचे गैरसमज दूर करून वैज्ञानिक माहितीवर विश्वास ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

Do Snakes Really Take Revenge? Science Reveals the Truth

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esakal

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Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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