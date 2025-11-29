बॉम्बनाही एक्सपायरी डेट असते का? ते कधी निवृत्त होतात?

औषधे, बॅटरी आणि अन्नाप्रमाणेच, बॉम्बची देखील एक कालबाह्यता तारीख असते. दारूगोळा, क्षेपणास्त्रे आणि स्फोटके कायम टिकण्यासाठी डिझाइन केलेली नाहीत.

रसायने

कालांतराने, त्यात असलेले रसायने आणि घटक खराब होऊ लागतात. स्फोटके ही रासायनिक संयुगांपासून बनलेली असतात जी कालांतराने हळूहळू त्यांची स्थिरता गमावतात.

जुना बॉम्ब

उष्णता, आर्द्रता आणि दीर्घकाळ साठवणूक या रसायनांचे विघटन करते. जुना बॉम्ब योग्य वेळी स्फोट होऊ शकत नाही किंवा हाताळणी किंवा वाहतुकीदरम्यान आपोआप स्फोट होऊ शकतो.

धोका

बॉम्ब खराब होत असताना त्यांचा धोका वाढतो. कालबाह्य झालेले बॉम्ब युद्धात तैनात असताना स्फोट होऊ शकत नाहीत किंवा रासायनिक अभिक्रियांमुळे अनवधानाने स्फोट होऊ शकतात.

नष्ट

लष्कराला असा धोका पत्करता येत नाही. म्हणूनच जुने बॉम्ब धोका बनण्यापूर्वी ते पद्धतशीरपणे ओळखले जातात आणि नष्ट केले जातात.

मेकॅनिकल ट्रिगर

बॉम्ब हे केवळ एक स्फोटक रसायन नाही तर ते एक फ्यूज, सर्किट, टायमिंग डिव्हाइस, बॅटरी, प्रेशर सेन्सर आणि मेकॅनिकल ट्रिगर देखील आहे. हे सर्व भाग कालांतराने गंजतात.

आयुष्यमान

चार्ज गमावतात किंवा खराब होतात. बॉम्ब उत्पादक प्रत्येक प्रकारच्या दारूगोळ्याचे आयुष्यमान निश्चित करतात. पारंपारिक बॉम्बसाठी, हे १० ते २० वर्षे असते.

अण्वस्त्रे

क्रूझ क्षेपणास्त्रे किंवा अण्वस्त्रे यांसारखी प्रगत शस्त्रे ३० ते ५० वर्षे टिकू शकतात. लष्कर नियमितपणे त्यांच्या दारूगोळ्याच्या साठ्याची तपासणी करते.

मुदत

रासायनिक गळती, गंज किंवा इतर समस्यांची चिन्हे दिसणाऱ्या कोणत्याही साठ्याला ताबडतोब कालबाह्य घोषित केले जाते. जेव्हा बॉम्बची मुदत संपते तेव्हा विशेष प्रशिक्षित स्फोटक शस्त्रास्त्र निकामी करणारे पथक ते नष्ट करतात.

पुनर्प्राप्त

यामध्ये एखाद्या ठिकाणी नियंत्रित स्फोट, विशेष रसायनांनी उघड्यावर जाळणे किंवा त्याचे सुरक्षित घटक पुनर्प्राप्त करण्यासाठी बॉम्ब नष्ट करणे समाविष्ट असू शकते.

लष्कर

जर जुने बॉम्ब अजूनही स्थिर असतील परंतु त्यांची मुदत संपण्याच्या जवळ आली असेल, तर लष्कर त्यांचा वापर फील्ड ट्रेनिंग सराव दरम्यान करू शकते.

