भारतात सरकार स्थापन करण्यासाठी शपथ घेण्याची प्रथा कुणी आणि कधी सुरू केली?

भारतात, काही जबाबदारीची पदे आहेत. ज्यांना काम सुरू करण्यापूर्वी शपथ घ्यावी लागते. तुम्हाला माहिती आहे का ती पदे कोणती?
हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भारतात शपथ घेण्याची प्रथा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात सुरू झाली.
त्यामुळे सिंहासनावर बसण्यापूर्वी भारतीय राजे आणि सम्राटांनी काय केले असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
नोंदी असे सूचित करतात की भारतात सरकारांच्या औपचारिक शपथविधीचे आधुनिक स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनीने आणि नंतर ब्रिटिश राजवटीने स्थापित केलेल्या प्रथेपासून सुरू झाले असे म्हणणे बऱ्याच अंशी बरोबर आहे.
त्याआधी, भारतात, मुघल, मराठा, राजपुताना, विजयनगर, चोल किंवा इतर कोणत्याही राजवटीत, राजा किंवा सम्राट सत्ता हाती घेतल्यानंतर राज्याभिषेक समारंभ आयोजित केला जात असे.
त्यानंतर शासकाला "प्रतिज्ञा" किंवा "शपथ" घ्यावी लागत असे. मंत्री, अधिकारी आणि प्रतिनिधींसाठी कोणतीही निश्चित संवैधानिक शपथ प्रणाली नव्हती.
जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली तेव्हा या पद्धतीत मोठा बदल झाला. कंपनीच्या राजवटीत पहिल्यांदाच अधिकारी, न्यायाधीश आणि कलेक्टर यांनी देवाच्या नावाने लेखी शपथ घेऊन पदभार स्वीकारला.
ही भारतातील पहिली लेखी, कायदेशीर शपथ पद्धत मानली जाते. १८५८ मध्ये, जेव्हा ब्रिटीश राजवटीने भारताचा ताबा घेतला. ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपली.
तेव्हा गव्हर्नर-जनरल, गव्हर्नर, उच्च न्यायालये, न्यायपालिका आणि नागरी सेवांसाठी औपचारिक शपथ अनिवार्य करण्यात आली. यामुळे भारतात सार्वजनिक पद धारण केल्यानंतर शपथेची कायदेशीर परंपरा सुरू झाली.
