फूट पॅड लावल्याने वजन कमी होते का? जाणून घ्या सत्य!

Aarti Badade

वजन कमी होण्याचा दावा

फूट पॅड (Detox Foot Pads) लावल्याने वजन कमी होते, या दाव्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार किंवा वैद्यकीय पुरावा नाही.

detox foot pads work for weight loss myth or reality

Sakal

रात्री पॅड काळे पडण्यामागचं खरं कारण

पॅडचा रंग बदलणे हे शरीरातील विषारी घटकांमुळे नसून, पायांचा घाम आणि उष्णतेमुळे त्यातील 'बांबू व्हिनेगर' ओले झाल्यामुळे होते.

वैज्ञानिक पुराव्यांचा मोठा अभाव

अनेक स्वतंत्र वैद्यकीय अभ्यासातून हे सिद्ध झाले आहे की, हे पॅड शरीरातून विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास असमर्थ आहेत.

शरीराची स्वतःची नैसर्गिक डिटॉक्स यंत्रणा

मानवी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यासाठी यकृत (Liver) आणि मूत्रपिंड (Kidneys) हे नैसर्गिक अवयव सक्षमपणे कार्य करतात.

खोट्या जाहिराती

फेडरल ट्रेड कमिशनने (FTC) फूट पॅड्सच्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि खोट्या जाहिरातींमुळे अनेक कंपन्यांवर यापूर्वी कारवाई केली आहे.

वजन कमी करण्याचा शास्त्रीय मार्ग

वजन कमी करण्यासाठी शॉर्टकट शोधण्याऐवजी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप या त्रिसूत्रीचा अवलंब करा.

ग्राहकांनी सावध राहणे गरजेचे

कोणत्याही उत्पादनावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि केवळ जाहिरातींना बळी न पडता विज्ञानावर विश्वास ठेवा.

