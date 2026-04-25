दिवसातून किती वेळा लघवीला जावे?

Aarti Badade

नैसर्गिक डिटॉक्स प्रक्रिया

लघवी करणे ही शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकण्याची एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत होणारे बदल तुमच्या आरोग्याविषयी बरेच काही सांगून जातात.

|

नक्की किती वेळा असावे प्रमाण?

तज्ज्ञांच्या मते, एक निरोगी व्यक्ती दिवसातून ६ ते ८ वेळा लघवी करत असेल, तर ते सामान्य मानले जाते. यापेक्षा खूप जास्त किंवा खूप कमी प्रमाण असणे हे आरोग्याच्या समस्येचे संकेत असू शकतात.

|

पाणी आणि आहार यांचा परिणाम

तुमचे पाणी पिण्याचे प्रमाण लघवीच्या फ्रीक्वेंसीवर थेट परिणाम करते. जास्त पाणी किंवा द्रव पदार्थांचे (जसे की ज्यूस, सूप) सेवन केल्यास लघवीचे प्रमाण वाढते, तर कमी पाणी प्यायल्यास ते घटते.

|

युटीआय आणि जळजळ

मूत्रमार्गाचा संसर्ग म्हणजेच युटीआय (UTI) झाल्यास वारंवार लघवीला लागते. अशा वेळी लघवी करताना जळजळ किंवा वेदना जाणवू शकतात, ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

|

मधुमेहाचे लक्षण

जर तुम्हाला अचानक वारंवार लघवीला येत असेल, तर ते मधुमेहाचे लक्षण असू शकते. रक्तातील अतिरिक्त साखर बाहेर टाकण्यासाठी शरीर वारंवार लघवी तयार करते.

|

किडनी आणि प्रोस्टेट

लघवीच्या प्रमाणात होणारे बदल हे केवळ पाण्याचा परिणाम नसून किडनी, हृदय किंवा प्रोस्टेटच्या समस्यांचे संकेतही असू शकतात. वयानुसार प्रोस्टेट वाढल्यामुळेही लघवीची वारंवारता वाढते.

|

जीवनशैलीकडे लक्ष द्या

तुमची जीवनशैली आणि खाण्यापिण्याच्या सवयी लघवीच्या प्रमाणावर परिणाम करतात. जर तुम्हाला लघवीच्या संदर्भात सतत काही वेगळे बदल जाणवत असतील, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

|

