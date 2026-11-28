संतोष कानडे
कुत्र्यांची माणसांशी भावनिक जवळीक निर्माण होते आणि ते आपल्या मालकाला ओळखू शकतात.
मालकाच्या आवाजाची, वासाची आणि दैनंदिन सवयींची कुत्र्यांना चांगली ओळख असते.
मालक अचानक दिसेनासा झाल्यास कुत्र्यांच्या वर्तनात बदल होऊ शकतो.
काही कुत्रे मालकाच्या अनुपस्थितीत घराच्या दरवाजाजवळ किंवा त्याच्या आवडत्या जागी थांबतात.
काही कुत्र्यांमध्ये भूक कमी होणे, अस्वस्थता, जास्त झोपणे किंवा उदासीनता अशी लक्षणे दिसू शकतात.
कुत्र्यांना मृत्यूची संकल्पना माणसांप्रमाणे समजते, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
मात्र परिचित व्यक्ती कायमची अनुपस्थित झाल्याचे त्यांना तिच्या वासातील आणि दिनक्रमातील बदलांवरून जाणवू शकते.
काही कुत्रे मालकाच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या वस्तू किंवा झोपण्याच्या जागेजवळ जातात.
प्रत्येक कुत्र्याची प्रतिक्रिया वेगळी असते; काही लवकर जुळवून घेतात, तर काहींना अधिक काळ लागतो.
अशा वेळी कुत्र्याला प्रेम, नियमित दिनक्रम, सहवास आणि गरज पडल्यास पशुवैद्यकीय मदत देणे महत्त्वाचे असते.