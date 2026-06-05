अंड्याचा पिवळा भाग अन् वजन वाढण्याचा काय संबंध ? वाचा तज्ज्ञांचे मत

Aarti Badade
अंड्याच्या पिवळ्या भागात हेल्दी फॅट्ससह व्हिटॅमिन A, D, E, K, आयर्न आणि फॉस्फरससारखे महत्त्वाचे घटक असतात.
Does Egg Yolk Increase Weight
sakal
अंड्याच्या पांढऱ्या भागाच्या तुलनेत पिवळ्या भागात कॅलरी जास्त असतात, ज्यामुळे त्याचे अतिसेवन वजन वाढवू शकते.
Does Egg Yolk Increase Weight
Sakal
जर तुमची शारीरिक हालचाल कमी असेल आणि तुम्ही जास्त प्रमाणात पिवळा भाग खात असाल, तरच वजन वाढण्याची शक्यता असते.
Does Egg Yolk Increase Weight
Sakal
तज्ज्ञांच्या मते, वजन वाढणे हे केवळ एका पदार्थावर अवलंबून नसून तुमच्या संपूर्ण डाएट पॅटर्नवर आणि कॅलरी बॅलन्सवर अवलंबून असते.
Does Egg Yolk Increase Weight
Sakal
जर तुम्ही रोज व्यायाम आणि संतुलित आहार घेत असाल, तर दिवसातून १ ते २ अंडी खाणे पूर्णपणे सुरक्षित मानले जाते.
Does Egg Yolk Increase Weight
Sakal
नियमित व्यायाम करणाऱ्या व्यक्ती काही प्रमाणात पिवळा भाग सहज खाऊ शकतात, त्याने वजन वाढत नाही.
Does Egg Yolk Increase Weight
Sakal
कोलेस्ट्रॉल किंवा हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींनी अंड्याचे सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा डायटिशियनचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Does Egg Yolk Increase Weight
Sakal
Almonds vs peanuts health benefits
Sakal