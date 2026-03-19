काय सांगता! अंड्यालाही एक्सपायरी असते? जाणून घ्या सत्य

सकाळ डिजिटल टीम

प्रथिनांचा स्रोत

अंडी हे प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहे. त्यामुळे आनेकांच्या सकाळच्या नाश्त्यात अंड्यांचा समावेश असतो. पण खरच अंड्यांना एक्सपायरी असते का? काय आहे सत्य जाणून घ्या.

Egg Expiry Facts

|

sakal

पॅकेजिंगवरील तारीख

बाजारात मिळणाऱ्या अंड्यांच्या क्रेटवर किंवा बॉक्सवर 'Pack Date' किंवा 'Expiry Date' असते. साधारणपणे अंडी काढल्यापासून २८ ते ३० दिवसांपर्यंत ती खाण्यायोग्य मानली जातात.

Egg Expiry Facts

|

sakal

पाण्याची चाचणी

अंडे ताजे आहे की नाही हे ओळखण्याची ही सर्वात सोपी पद्धत आहे. एका भांड्यात पाणी घ्या आणि त्यात अंडे टाका. जर अंडे तळाला आडवे बसले तर ते ताजे आहे. जर ते उभे राहिले तर ते थोडे जुने आहे, पण खाण्यायोग्य आहे. मात्र, जर अंडे पाण्यावर तरंगले, तर ते पूर्णपणे खराब झाले असून ते त्वरित फेकून द्यावे.

Egg Expiry Facts

|

sakal

हवेची पोकळी

अंडी जसजशी जुनी होतात, तसतसे त्यांच्या कवचातून पाणी बाष्पीभवनाद्वारे बाहेर पडते आणि आत हवेची पोकळी वाढते. त्यामुळेच जुनी अंडी पाण्यावर तरंगतात.

Egg Expiry Facts

|

sakal

अंड्याचा वास

अंडे फोडल्यानंतर जर त्याला उग्र किंवा कुबट वास येत असेल, तर ते अंडे खराब झाले आहे असे समजावे. ताजे अंडे गंधहीन असते.

Egg Expiry Facts

|

sakal

बलकाचा पोत

ताजे अंडे फोडल्यावर त्याचा पिवळा बलक (Yolk) गोलाकार आणि उंच असतो, तर पांढरा भाग घट्ट असतो. अंडे जुने असल्यास पिवळा बलक पसरतो आणि पांढरा भाग पाण्यासारखा पातळ होतो.

Egg Expiry Facts

|

sakal

साल्मोनेलाचा धोका

एक्सपायरी डेट संपलेली किंवा खराब झालेली अंडी खाल्ल्याने 'साल्मोनेला' नावाच्या बॅक्टेरियामुळे अन्नातून विषबाधा (Food Poisoning) होऊ शकते. यामुळे जुलाब, उलटी आणि ताप येऊ शकतो.

Egg Expiry Facts

|

sakal

उकडलेल्या अंडी

कच्च्या अंड्यापेक्षा उकडलेले अंडे लवकर खराब होते. उकडलेले अंडे फ्रिजमध्ये फक्त ७ दिवसांपर्यंतच चांगले राहते.

Egg Expiry Facts

|

sakal

काळजी

अंडी नेहमी अशा ठिकाणाहून खरेदी करा जिथे साठा जुना नसेल. शक्य असल्यास स्थानिक पोल्ट्री फार्मवरून ताजी अंडी घेण्याला प्राधान्य द्यावे.

Egg Expiry Facts

|

sakal

साखर अन् दुधाशिवाय बनवा थंडगार खरबूज स्मूदी!

muskmelon smoothie

|

Sakal

येथे क्लिक करा