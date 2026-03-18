साखर अन् दुधाशिवाय बनवा थंडगार खरबूज स्मूदी!

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील 'हेल्दी' पर्याय

उन्हाळ्यात थंडगार पेये हवी असतात, पण साखर आणि दुधाशिवाय काहीतरी आरोग्यदायी शोधत असाल, तर ही खरबूज स्मूदी तुमच्यासाठी बेस्ट आहे.

आवश्यक साहित्य

या स्मूदीसाठी तुम्हाला लागेल: पिकलेला खरबूज, ओला नारळ, वेलची, खजूर (बिया काढलेले), पाणी, बर्फ आणि भिजवलेला सब्जा.

खरबुजाची तयारी

सर्वात आधी अर्धा मध्यम आकाराचा पिकलेला खरबूज घ्या. त्यातील बिया काढून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्या.

खजूर

यात साखरेऐवजी ३-४ बिया काढलेले खजूर वापरा. यामुळे स्मूदीला नैसर्गिक गोडवा आणि पौष्टिकता मिळते.

नारळाचा वापर

मिक्सरच्या भांड्यात खरबुजाचे तुकडे, ओला किसलेला नारळ (किंवा नारळाचे दूध), २ वेलची आणि खजूर एकत्र घ्या.

स्मूदी तयार करा

यात एक मोठा ग्लास पाणी घालून सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये अगदी गुळगुळीत (Smooth) होईपर्यंत व्यवस्थित वाटून घ्या.

सर्व्ह करण्याची पद्धत

एका ग्लासमध्ये बर्फाचे खडे टाका आणि त्यावर ही स्मूदी ओता. वरून भिजवलेल्या सब्जाच्या बिया आणि आवडीचा सुकामेवा टाका.

आरोग्यासाठी वरदान

ही स्मूदी केवळ चविष्ट नाही, तर यात फळ आणि नैसर्गिक घटक असल्याने ती ऊर्जा देते आणि पचनासाठीही हलकी असते.

