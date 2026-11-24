Mansi Khambe
फिंगरप्रिंट सेन्सरच्या मदतीने, आपण फोन अनलॉक करण्यापासून ते बँकिंग ॲप्स उघडण्यापर्यंत अनेक कामे सहजपणे करतो.
Fingerprint Sensor
ESakal
पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की, हाच फिंगरप्रिंट सेन्सर एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही काम करतो की नाही? मृत्यूनंतर लगेचच फिंगरप्रिंट्समध्ये कोणते बदल होतात?
Fingerprint Sensor
ESakal
खरे तर, फोनमध्ये वापरले जाणारे अनेक फिंगरप्रिंट सेन्सर कॅपॅसिटिव्ह तंत्रज्ञानावर चालतात. जेव्हा आपण आपले बोट फोनच्या सेन्सरवर ठेवतो, तेव्हा सेन्सर या रेषा आणि त्यांच्यामधील जागा ओळखतो.
Fingerprint Sensor
ESakal
जेव्हा एखादी व्यक्ती मरण पावते, तेव्हा सर्व महत्त्वाचे अवयव काम करणे थांबवतात. याचा परिणाम त्वचेवरही होतो.
Fingerprint Sensor
ESakal
जिवंत मानवी त्वचेमध्ये पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स असतात. हे त्वचेच्या विद्युत गुणधर्मांवर परिणाम करतात. मृत्यूनंतर, शरीराच्या सामान्य जैविक प्रक्रिया बंद होऊ लागतात.
Fingerprint Sensor
ESakal
त्वचेतील ओलावा आणि विद्युत गुणधर्म देखील कालांतराने बदलतात. परिणामी, काही कॅपॅसिटिव्ह फिंगरप्रिंट सेन्सर्सना बोटाकडून पूर्वीसारखा विद्युत प्रतिसाद मिळत नाही.
Fingerprint Sensor
ESakal
कालांतराने त्वचा कोरडी पडते. त्वचेतील ओलावा कमी झाल्यामुळे ती आकुंचन पावू शकते. यामुळे सेन्सरला पूर्वी संग्रहित केलेल्या फिंगरप्रिंटशी जुळणी करणे अधिक कठीण होऊ शकते.
Fingerprint Sensor
ESakal
तथापि, फिंगरप्रिंटच्या रेषा लगेच नाहीशा होत नाहीत. योग्य परिस्थितीत, मृत्यूनंतरही काही काळ फिंगरप्रिंट्स टिकून राहू शकतात.
Fingerprint Sensor
ESakal
Railway Station Line Box
ESakal