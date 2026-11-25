संतोष कानडे
समुद्रातील मासे पाणी पितात का? पित असतील तर ते खारट पाणी पितात का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
मासे किती पाणी पितात आणि शरीरात पाण्याचे संतुलन कसे राखतात, हे त्यांच्या प्रजातीवर अवलंबून असते.
समुद्राचे पाणी खारट असल्यामुळे माशांच्या शरीरातील पाणी बाहेर जाण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया सुरू असते. याला ऑस्मोसिस म्हणतात.
त्यामुळे समुद्रातील अनेक हाडांच्या माशांना शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी समुद्राचे पाणी प्यावे लागते.
हे पाणी प्यायल्यानंतर त्यांच्या शरीरात गेलेले अतिरिक्त मीठ बाहेर टाकण्याचे काम गिल्स आणि मूत्रपिंड करतात.
माशांच्या कल्ल्यांमधील विशेष पेशी अतिरिक्त मीठ बाहेर टाकण्यास मदत करतात.
गोड्या पाण्यातील माशांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असते. त्यांच्या शरीरात पाणी सतत प्रवेश करत असल्याने ते फार कमी पाणी पितात.
गोड्या पाण्यातील मासे अतिरिक्त पाणी भरपूर प्रमाणात पातळ लघवीद्वारे बाहेर टाकतात.
मात्र सर्व समुद्री मासे सारख्याच पद्धतीने पाणी पित नाहीत. शार्क आणि स्टिंगरे यांसारख्या माशांमध्ये पाण्याचे संतुलन राखण्याची वेगळी यंत्रणा असते.
शार्कच्या शरीरात युरिया आणि इतर पदार्थांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्यांना समुद्राचे पाणी शरीरात टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
समुद्रातील मासे पाणी पितात, पण त्यांच्या शरीरातील मीठ आणि पाण्याचे संतुलन राखण्याची यंत्रणा सामान्य माणसांपेक्षा खूप वेगळी असते.
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