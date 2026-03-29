एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी गॅसला एक्सपायरी डेट असते का? जाणून घ्या सत्य...

Vrushal Karmarkar

मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि इंधन पुरवठ्याबद्दलच्या चिंतेमुळे भारतातील अनेक कुटुंबे एलपीजी सिलिंडरवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे पीएनजी कनेक्शनकडेही कल वाढला आहे.

आता एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी गॅसला खरंच एक्सपायरी डेट असते का?

एलपीजी सिलिंडरवर जी तारीख अनेकदा 'समाप्तीची तारीख' म्हणून ओळखली जाते, तो वास्तविकतः एक अनिवार्य चाचणी कालावधी असतो.

हा कालावधी सिलिंडर पुढील वापरासाठी सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यासाठी असतो. या तारखेनंतर, सिलिंडरचा पुन्हा वापर करण्यापूर्वी त्याची चाचणी करून त्याला प्रमाणित करणे आवश्यक असते.

एलपीजी सिलेंडरच्या वरच्या रिंगवर तुम्हाला A26, B25, किंवा C27 सारखा एक अल्फान्यूमेरिक कोड आढळेल. हा कोड तुम्हाला सिलेंडरची तपासणी केव्हा करायची आहे हे सांगतो.

अक्षर वर्षाची तिमाही दर्शवते आणि अंक वर्ष दर्शवतो. उदाहरणार्थ, A म्हणजे जानेवारी-मार्च, B म्हणजे एप्रिल-जून, C म्हणजे जुलै-सप्टेंबर आणि D म्हणजे ऑक्टोबर-डिसेंबर.

चाचणीची तारीख उलटून गेल्यानंतर सिलेंडर वापरणे धोकादायक ठरू शकते. कालांतराने, दाब आणि बाह्य वातावरणाच्या संपर्कामुळे सिलेंडर कमकुवत होऊ शकतात.

एलपीजीच्या विपरीत, पीएनजीचा पुरवठा पाईपलाईनद्वारे अखंडपणे केला जातो. त्यामुळे, या गॅसला कोणतीही मुदत नसते. जोपर्यंत पुरवठा प्रणाली व्यवस्थित कार्यरत आहे, तोपर्यंत हा गॅस वापरण्यास सुरक्षित आहे.

मात्र, रबरी नळ्या आणि प्लंबिंगच्या घटकांचे आयुष्यमान मर्यादित असते, साधारणपणे १८ ते २४ महिने. कालांतराने, या नळ्यांना तडे जाऊ शकतात किंवा गळती लागू शकते, ज्यामुळे त्या नियमितपणे बदलणे आवश्यक होते.

BIS Care ॲप वापरून, तुम्ही गॅस होजची उत्पादन आणि समाप्ती तारीख तपासू शकता. होजवर छापलेला CML क्रमांक टाकून, तुम्ही त्याच्या वैधतेसह संपूर्ण सुरक्षा माहिती मिळवू शकता.

