युद्धाच्या काळात पीएनजीवर परिणाम का झाला नाही? जाणून घ्या महत्त्वाची कारणं...

Vrushal Karmarkar

इंधन पुरवठा

भारतातील घरांमध्ये इंधन पुरवठ्याबाबतची चिंता वाढत आहे. आयातीवरील मोठ्या अवलंबनामुळे एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर दबाव आला आहे.

पीएनजीचा पुरवठा

पाइपलाइनद्वारे होणारा पीएनजीचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात स्थिर आहे. पीएनजीवर परिणाम न होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भारताचे स्वतःचे नैसर्गिक वायू उत्पादन.

गॅस मागणी

देशाच्या गॅस मागणीपैकी जवळपास ५०% मागणी देशांतर्गतच पूर्ण केली जाते. शिवाय, सरकार घरगुती पीएनजी आणि सीएनजीसारख्या अत्यावश्यक वापरासाठीच्या पुरवठ्याला प्राधान्य देते.

एलपीजी आयात

यामुळे जागतिक स्तरावर व्यत्यय येत असतानाही स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा अखंडित राहतो. भारत आपल्या एलपीजी आयातीपैकी ९०% पेक्षा जास्त आयातीसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे.

भू-राजकीय तणाव

ज्यामुळे तो भू-राजकीय तणावांना अधिक असुरक्षित बनतो. याउलट, पीएनजीसाठी वापरला जाणारा एलएनजी अमेरिका, रशिया आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांकडून येतो.

नेटवर्कची आवश्यकता

एलपीजीच्या विपरीत, ज्याच्या वाहतुकीसाठी सिलिंडर, ट्रक किंवा वितरण नेटवर्कची आवश्यकता असते, पीएनजीचे वितरण थेट भूमिगत पाइपलाइनद्वारे केले जाते.

टर्मिनल्स

यामुळे वाहतुकीतील अडथळे दूर होतात. संकटाच्या काळातही अखंड पुरवठा सुनिश्चित होतो.आयात केलेला एलएनजी संपूर्ण भारतातील टर्मिनल्सवर द्रवरूपात साठवला जातो. हा साठा एक बफर म्हणून काम करतो.

वायू उत्पादन

ज्यामुळे आयातीत तात्पुरता व्यत्यय आला तरी देशाला अनेक आठवडे पुरवठा कायम ठेवता येतो. भारत आपल्या नैसर्गिक वायू उत्पादनात सातत्याने वाढ करत आहे.

घनमीटर

२०२३-२४ मध्ये देशाने अंदाजे ३६.४ अब्ज घनमीटर वायूचे उत्पादन केले. सध्या दैनंदिन उत्पादन दरमहा ९२ ते ९७.५ दशलक्ष घनमीटर इतके आहे.

कृष्णा गोदावरी खोरे

आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीजवळ असलेले कृष्णा गोदावरी खोरे हे प्रमुख उत्पादन केंद्रांपैकी एक असून ते एकूण उत्पादनात अंदाजे २५% योगदान देते. आसाम आणि त्रिपुरासारख्या राज्यांचा भूपृष्ठीय उत्पादनात अंदाजे ४७% वाटा आहे.

पीएनजी कनेक्शन

मुंबईजवळील किनारपट्टीच्या भागांचीही यात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. जागतिक अनिश्चितता लक्षात घेता, सरकार कुटुंबांना पीएनजी कनेक्शनकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.

