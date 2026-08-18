मुंगूस सापाला खातो का? की फक्त स्वतःचा बचाव करतो?

संतोष कानडे
मुंगूस सापाला केवळ स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मारतो, असे नाही; साप हा त्याच्या आहारातील एक भाग आहे.
संधी मिळाल्यास मुंगूस सापावर हल्ला करून त्याला ठार करू शकतो आणि नंतर त्याचे मांस खातो.
मात्र प्रत्येक साप दिसल्यावर मुंगूस त्याच्याशी लढतो किंवा त्याला मारतो, असे नाही.
साप धोकादायक वाटत असल्यास मुंगूस आधी त्याच्या हालचालींचा अंदाज घेतो आणि योग्य संधीची वाट पाहतो.
सापाच्या फण्यावर किंवा डोक्याच्या भागावर झपाट्याने हल्ला करणे हे त्याच्या शिकारीच्या तंत्रातील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
मुंगूसाच्या चपळ हालचाली आणि जलद प्रतिक्रिया त्याला सापाच्या चाव्यापासून वाचण्यास मदत करतात.
काही मुंगूस प्रजातींमध्ये सापाच्या विषातील काही घटकांविरुद्ध नैसर्गिक प्रतिकार असतो; मात्र ते सर्वच प्रमाणातलं आणि प्रकारातलं विष पचवू शकत नाहीत.
सापाला मारल्यानंतर मुंगूस त्याचे मांस खातो; त्यामुळे साप हा त्याच्यासाठी केवळ प्रतिस्पर्धी नसून संभाव्य भक्ष्यही आहे.
सापाशिवाय मुंगूस उंदीर, सरडे, बेडूक, पक्ष्यांची अंडी आणि विविध कीटक असे इतर प्राणीही खातो.